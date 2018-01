Vreemde wending in transfer Younes naar Napoli

De clubs waren al akkoord over een transfersom van 5 miljoen euro. De aanvaller zou een contract tekenen voor 5,5 jaar. Hij was al medisch gekeurd in Italië. Younes keek dit weekeinde bij Napoli vanaf de tribune naar de wedstrijd tegen Bologna.



De vreemde wending in de transferzaak heeft als consequentie dat Younes aan het eind van dit seizoen, als zijn contract bij Ajax afloopt, transfervrij naar Napoli kan overstappen.



Het is onbekend wanneer Younes weer op het trainingsveld kan staan bij Ajax en weer inzetbaar is voor de club. Als het aan trainer Erik ten Hag ligt, is dat zo snel mogelijk. Hij liet vrijdag nog weten dat hij Younes liever niet naar Napoli had laten gaan. Hij heeft met Justin Kluivert, David Neres en eventueel Dennis Johnsen slechts drie spelers voor de twee aanvallende vleugelposities.



Labyad

Een poging van directeur spelers­beleid Marc Overmars om Hassane Bandé al deze winter over te nemen van KV Mechelen - hij komt na dit seizoen voor 9 miljoen naar Ajax - mislukte. Overmars hengelde ook vergeefs naar Zakaria Labyad van FC Utrecht. Om middernacht sluit het transferwindow.