Vraag je af of je de Champions League zou halen als je Álvarez en Timber níet verkoopt

Een 6 voor Edwin van der Sar

Aan iemand die voor een groot consultancybedrijf werkt, vroeg ik wat hij op dit moment Ajax zou adviseren, nu een rechtstreekse plaatsing voor de Champions League niet vanzelf spreekt. Hij zou, kijkend naar de begroting, proberen van de duurste contracten af te komen. ‘Dan zou je een risicoanalyse moeten maken van een eventuele verkoop van Álvarez en Timber na het WK en afwegen of je wel CL zou halen als je hen niet zou verkopen.’

Intussen weet VI dat een ontslag van Schreuder in de top van Ajax niet aan de orde is. VI adviseert Schreuder het volgende en het is niet duidelijk of het bij Ajax vandaan komt of dat het de mening van de scribent is: ‘Hij moet de spelers voor zich winnen en groei in prestaties en uitvoering teweegbrengen.’ De wanhoop in deze kromtaal is voelbaar.