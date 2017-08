VRA moet nog jaar wachten op landskampioenschap

Amateurvoetbal

De hoofdklassers Ajax en Swift kunnen zich nog plaatsen voor het landelijk toernooi om de KNVB-beker. De beide Amsterdamse clubs wonnen hun wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van de beker. Ajax was op sportpark De Toekomst met 3-1 te sterk voor OJC Rosmalen uit de derde divisie. Kenneth Misa-Danso (twee) en Bilal el Amrani maakten de doelpunten voor Ajax.



Swift won in Kerkrade met 3-1 van Chevremont. Ron Rosenhart, Tim Wulffraat en een eigen doelpunt van de Limburgse club bezorgden Swift na een busreis van ruim drie uur de zege. Ajax speelt woensdag in de laatste voorronde thuis tegen Be Quick 1887 uit de derde divisie. Swift treft op dezelfde dag thuis derdedivisieclub HBS. De winnaars plaatsen zich voor de strijd om de landelijke KNVB-beker.



Uitgeschakeld

OFC heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De club uit Oostzaan verloor in de tweede voorronde van het bekertoernooi met 3-2 bij Achilles'29. Het winnende doelpunt van de tweededivisieclub uit Groesbeek viel in de negende (!) minuut van de blessuretijd. Henry Opoku en Adnan Barakat (uit een vrije trap van 25 meter) maakten de doelpunten voor OFC. Voor de ploeg van nieuwe coach Yuri Rose is het landelijk bekertoernooi door de zure nederlaag voorbij, maar begint de competitie in de zondag derde divisie komend weekeinde met een thuiswedstrijd tegen HBS. De kans is groot dat Bryan Ottenhof dan bij de selectie van OFC zit. De 26-jarige verdediger uit de jeugdopleiding van Ajax kwam vorig seizoen uit voor Telstar. Ottenhof wilde niet bijtekenen bij de club uit de Jupiler League en komt dus transfervrij naar Oostzaan.



Cricket

VRA moet minimaal een jaar wachten op de eerste landstitel sinds 2011. De Amsterdamse club won gisteren thuis zelf met 172 runs verschil van Punjab, maar omdat koploper Excelsior'20 eenvoudig met acht wickets verschil won van het al gedegradeerde Hermes zijn de Schiedammers voor het tweede seizoen op rij landskampioen.



Handbal

Handbalster Nathalie Hendrikse verruilt landskampioen VOC voor Gjerpen Handball uit Noorwegen. De 22-jarige rechterhoekspeelster was de afgelopen weken op stage bij Gjerpen en verdiende zo een contract bij de club uit de sterke Noorse competitie. Hendrikse speelde tot nu toe haar hele leven bij VOC. Ze werd het afgelopen seizoen met de club uit Amsterdam-Noord na zes jaar weer landskampioen.



Honkbal

Amsterdam Pirates is de play-offs om de landstitel goed begonnen. De ploeg van coach Charles Urbanus was drie keer te sterk voor Hoofdorp Pioniers: 4-1, 12-0 en 4-1. In de play-offs spelen naast Pirates en Pioniers ook regerend kampioen Neptunus uit Rotterdam en HCAW uit Bussum. Neptunus won deze speelronde drie keer van HCAW. De vier teams spelen de komende weken een dubbele competitie (elke week drie duels) tegen elkaar. De twee beste teams treffen elkaar daarna in de Holland Series om de landstitel. Pirates werd voor het laatst in 2011 landskampioen.