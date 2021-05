Voorzitter politievakbond: staking zondagmiddag van de baan, Klassieker gaat door

Feyenoord-fans bekogelen de politie met vuurwerk en stenen tijdens een training van de club. Beeld ANP

Om 11.15 spande de gemeente Rotterdam een kort geding aan bij de Rechtbank Rotterdam omdat de bonden wilden staken. ‘Tenzij zich een doorbraak in het cao-conflict voordoet,’ meldden de bonden. Daarvoor vond nog een gesprek plaats tussen de bonden, de politiechef, locoburgemeester en hoofdofficier. Dat leidde niet tot een overeenkomst.

Als de staking van de politievakbonden was doorgegaan had de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax afgelast moeten worden, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens het kort geding. Volgens Westerbeke verzamelden supporters zich eind van de ochtend al her en der in de stad. Hij had daarom grote zorgen over de veiligheid rond de klassieker, die altijd al met spanningen omgeven is maar nu helemaal.

Iets voor twaalf uur kondigde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp aan dat de stakingen alsnog niet doorgaan, omdat het kabinet heeft toegezegd de cao-onderhandelingen voort te zetten.

Staken

Zaterdagavond lieten de bonden weten dat de politie overweegt te staken tijdens de wedstrijd omdat ‘hun het water aan de lippen staat’. Volgens de bonden wordt het politiewerk niet op waarde geschat en wordt hun loyaliteit ‘meer dan misbruikt als het bestuurders en overheid uitkomt.’

De bonden wijzen erop dat politiemensen veel voor hun kiezen krijgen. Zo ging het zaterdag mis tijdens een training van Feyenoord. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. ‘Nog steeds staan ze in de frontlinie terwijl het merendeel van de agenten nog niet is gevaccineerd.’

De politiebonden onderzoeken of de achterban bereid is tussen 13:00 en 15:00 uur het werk neer te leggen. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken.

Explosies

Het was de afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. Vermoed werd dat dit het werk was van Ajacieden. De arrestatie van een 21-jarige Amsterdammer vrijdagavond lijkt ook in die richting te wijzen.

Zaterdag was bovendien een café in Amsterdam doelwit van een explosie: bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat ontplofte zwaar vuurwerk. De uitbaatster van het café stelde eerder op de dag dat de explosie ‘wel met dat gedoe in Rotterdam te maken zal hebben’.