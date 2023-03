Voorzitter christelijke stuntploeg Spakenburg: ‘Finale op zondag? Nee, dat is niet mogelijk’

Vreugde bij spelers en supporters na de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. ‘We hadden een fantastisch strijdplan.’ Beeld ANP

970 kilometer reden Spakenburgvoorzitter Marc Schoonebeek en zijn vrouw van hun wintersportadres in Oostenrijk naar Nederland om bij de kwartfinale van de KNVB-beker tussen FC Utrecht en Spakenburg te kunnen zijn. Op woensdag zijn ze weer op weg terug, nog altijd verbaasd over wat zich dinsdagavond heeft afgespeeld.

Schoonebeek raakt er niet over uitgepraat. De wedstrijd, het onthaal, het vuurwerk, de vreugde-explosie. “Eerder in het toernooi versloegen we Groningen, maar dit was alles in het kwadraat. Het is me vaak zat met een kwinkslag gevraagd of ik in sprookjes geloof en als je realistisch kijkt, is Utrecht twee trappen hoger. Maar wij zijn ook geen koekenbakkers en hadden een fantastisch strijdplan.”

Hij vertelt het vanuit de auto, donderdag staan ze ‘gewoon’ weer op de ski’s. “Dan maar een dag minder skiën, het was het meer dan waard. We wilden er ontzettend graag bij zijn. Toilettas mee en de volgende ochtend gewoon weer terugrijden. Of het ook de moeite waard was geweest als we hadden verloren? Dat was niet afhankelijk van de uitslag. Een kwartfinale van de KNVB-beker is clubhistorie, maar deze uitslag, tegen een club waarmee we nauwe banden hebben, maakt het natuurlijk helemaal af.”

Christelijke club

Waar eindigt dit bekersprookje? Het maakt Schoonebeek niet uit wie er zaterdag uit de koker rolt. Hij geniet meer van het feit dat zijn Spakenburg, de nummer 7 van de Tweede Divisie, de derde Nederlandse amateurclub is die het tot de halve finale van de KNVB-beker heeft geschopt. Het grote dromen is begonnen. Een bekerfinale, een Europees avontuur, het kán. Al is er één heikel punt: dat de finale op 30 april gepland staat. Een zondag.

In de statuten van de christelijke club staat namelijk expliciet dat Spakenburg niet op zondag speelt. “De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, op alle dagen van de week, behalve op zondag.”

Trainer Chris de Graaf nam gisteren pal na de zege alvast een voorschot op een uitzonderingspositie. “Daar zal tegen die tijd wel een oplossing voor gezocht worden. Bovendien zijn we daar nog lang niet.” En met een knipoog: “Stel dat het zover komt, dan denk ik dat het ons wel vergeven zou kunnen worden.”

Finale op zondag: onmogelijk

Schoonebeek: “Ik ken de heren van de KNVB goed genoeg, ga al jaren met ze om in zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. Ik sluit niet uit dat de finale na een goed gesprek op zaterdagavond wordt gespeeld.” Of bestaat de mogelijkheid dat Spakenburg tóch op zondag naar de Kuip afreist, als de halve finale opnieuw een megastunt oplevert? “Nee, dat is niet mogelijk.”

De KNVB verlangt dat alle deelnemers aan het bekertoernooi rekening houden met een finale op zondag 30 april. “Vooruitlopend op de bekerfinale hebben wij, voorafgaand aan de halve finales, altijd een halvefinalistenoverleg gepland,” legt een woordvoerder uit. “Hierin bespreken we met de vier teams wat ze kunnen verwachten rond een eventuele bekerfinale en is het ook aan de halvefinalisten om punten in te brengen. Mocht dit punt ter tafel komen, dan bespreken we dit eerst in dit overleg.”