Voortdurende chaos maakt CL-titelhouder Chelsea broos

Vanwege de sancties tegen Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, die banden heeft met het Kremlin, mag de club geen merchandise meer verkopen. Beeld ANP / EPA

De verbazing viel zondag van het gezicht van Brentfordtrainer Thomas Frank af te lezen, toen de Deen via een zijdeur de persruimte van Stamford Bridge binnenliep. Hij deed zijn best stoer over te komen, maar zijn lichaamstaal deed denken aan iemand die zojuist met een inzet van een euro de jackpot in het casino had gewonnen. De ontluisterende zege op Chelsea (1-4) kwam voor hem compleet uit de lucht vallen.

“Ik weiger er een drama van te maken,” reageerde coach Thomas Tuchel. De Duitser weet de onmacht aan vermoeidheid na een interlandperiode. “Dat we drie doelpunten weggaven binnen tien minuten was wel héél atypisch.” Onder normale omstandigheden zou de blamage – Brentford won voor het laatst bij Chelsea in 1939 – weinig wenkbrauwen hebben doen fronsen, maar bij The Blues waart al weken een tropische orkaan rond.

In een wurggreep

De opgelegde sancties voor eigenaar Roman Abramovitsj houden Chelsea in een wurggreep. De club ligt door de banden van de Russische oligarch met het Kremlin onder curatele van de Britse regering. De megastore in het stadion mag niets meer verkopen. De directie kan zich tot nader order niet roeren op de transfermarkt. De materiaalman moet zuinig doen met de shirts in het magazijn. Nieuwe exemplaren bestellen bij de sponsor mag niet.

Tuchel hield de groeiende onzekerheid op indrukwekkende wijze buiten de kleedkamer. Hoe meer de crisis de voor- en achterpagina’s van de Engelse kranten bepaalde, hoe kalmer hij naar buiten trad. Zelfs Romelu Lukaku, die na zijn overgang van Internazionale voor 116 miljoen euro in West-Londen zijn draai niet vindt, zorgde niet voor ruis op de lijn. Waar de Belg faalde, stond Kai Havertz op.

Bryan Mbeumo van Brentford probeert Hakim Ziyech de bal te ontfutselen. Beeld Paul Childs/Reuters

Met twaalf zeges uit de laatste dertien duels lijkt het verlies tegen Brentford optisch niet meer dan een hobbel op een verder gladde weg. De wereldkampioen, winnaar van de Europese Super Cup en van de Champions League, oogt nader beschouwd minder ongenaakbaar. De ellende op directieniveau dreigt door te sijpelen naar het trainingsveld. Al enige weken mist het team de vanzelfsprekendheid van eerder in het seizoen.

Uitverkoop in de zomer?

Zich afsluiten van de zorgen kan ook nauwelijks. De overheid heeft de begroting voor reizen naar uitwedstrijden begrensd. Dragende spelers als Antonio Rüdiger en César Azpilicueta, in het bezit van een aflopend contract, worden gedwongen hun zaakwaarnemer op pad te sturen. Op trainingscomplex Cobham kunnen ze dagelijks de gespannen blikken zien van stafleden wier aanblijven allesbehalve zeker is.

In de voorbereiding op de eerste ontmoeting van het tweeluik met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League kan het de selectie amper kwalijk worden genomen als de gewenste concentratie lastig op te brengen valt. Niets is zeker meer. Ook niet voor Hakim Ziyech, die na een moeizaam eerste jaar zijn belofte begint waar te maken. Een uitverkoop in de zomer om tekorten te dichten, kan niet worden uitgesloten.

Doorbraak Ziyech

Ziyech krijgt steeds meer vertrouwen van Tuchel. Na zijn prachtige treffer in de Premier League tegen Tottenham Hotspur (2-0) op 23 januari klom hij in de hiërarchie. De eeuwige frons maakte plaats voor een lach. Dat zijn doorbraak samenvalt met de problemen bij Chelsea én het mislopen van het WK met Marokko – na een ruzie met de bond heeft hij zijn interlandcarrière beëindigd – voorziet zijn persoonlijke succes van een zwarte rand.

Real Madrid treft niettemin geen elftal uitgebluste sterren tegenover zich. Met publiek op de tribunes, Chelsea mocht voor de Champions League wél kaarten verkopen, en de routine van Tuchel op de bank, kan zomaar een topprestatie in het verschiet liggen.

De reactie van Brentfordtrainer Frank, meer een realist dan een romanticus, doet echter het ergste vrezen. Chelsea lijkt door alle perikelen buiten het veld niet meer op de succesmachine van weleer.