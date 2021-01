Voorpret voor FC Twente-Ajax: Jayden Oosterwolde is een belangrijke pion

In december overtuigde het elftal van trainer Ron Jans in de Johan Cruijff Arena: het werd 1-2. Beeld ANP

Hoe eindigde FC Twente-Ajax vorig seizoen?

Dat was een tamelijk bizarre wedstrijd. Ajax overleefde een 2-0 achterstand en zag ook al snel Quincy ­Promes geblesseerd uitvallen. Noa Lang (3x) en invaller Klaas-Jan ­Huntelaar (2x) bezorgden Ajax alsnog een ruime zege (2-5).

FC Twente maakt veel indruk dit ­seizoen, kan de ploeg voor de tweede keer winnen van Ajax?

In december in de Johan Cruijff Arena overtuigde het elftal van trainer Ron Jans. Het werd 1-2 dankzij twee doelpunten van oud-Ajacied Queensey Menig. Dat was geen gestolen overwinning. FC Twente heeft het goed voor elkaar. De ploeg staat zesde, slechts één puntje achter AZ.

Veel liefhebbers spreken enthousiast over Jayden Oosterwolde. Wie is hij?

De jonge linkervleugelverdediger van FC Twente. Hij miste het duel met Ajax vorige maand, maar Oosterwolde is een belangrijke pion: 19 jaar pas, groot (1,89 meter), sterk en snel. En hij doet – zoals veel backs tegenwoordig – aanvallend een flinke duit in het zakje. Vorige week in de wedstrijd tegen Emmen (4-1 winst) leverde hij twee assists af, waarvan eentje aan Vaclav Cerny, ook al een ex-­Ajacied. Cerny: “Jayden is heel jong. Ik was dat ook toen ik in de eredivisie kwam, dus ik praat veel met hem. Hij is zo lief; hij luistert, doet zijn ding en heeft een beetje schijt, wat ook belangrijk is. Dan heeft hij ook de kwaliteit om ons in de aanval zo te kunnen helpen.”

Hij staat tegenover Antony. Hoe goed is de Braziliaan van Ajax eigenlijk?

Willem van Hanegem in zijn AD-column: “Antony was tegen PSV met afstand de beste speler op het veld.” Marco van Basten bij Ziggo: “Antony is lang niet zo goed als veel mensen beweren.”

Welk verhaal komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Ajax speelde eind 2017 in een tijds­bestek van een paar weken twee keer tegen FC Twente en incasseerde twee keer in de slotfase de gelijkmaker. In de competitiewedstrijd – de term ‘knotsgek’ was op zijn plaats – werd het 3-3 door een late kopbal van Tom Boere, alweer een voormalige Ajacied die zijn oude cluppie pijn deed. Op 20 december volgde de bekerwedstrijd (1-1) die Ajax na penalty’s verloor.

Nota bene de beste speler op het veld, Matthijs de Ligt, was in de zevende beurt niet koelbloedig genoeg vanaf 11 meter. Ook Hakim Ziyech miste. “Het is echt schandalig hoe ik die penalty neem,” stamelde hij. “Dit verwijt ik mezelf. Door mij zijn we niet door. Ja, dat voelt zeker zo. Ik nam te veel risico.” Een misser met grote gevolgen. Op 21 december werd trainer Marcel Keizer ontslagen.