Voorpret Ajax-Feyenoord: kan Malacia op tegen Antony?

Hoe eindigde Ajax-Feyenoord vorig seizoen?

Het werd 4-0. Ajax spaarde de rivaal. Na één helft hadden Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek het net al gevonden. Feyenoord won voor het laatst in de Arena van Ajax op 28 augustus 2005. Het werd 1-2. Salomon Kalou en Dirk Kuijt scoorden voor Feyenoord. Het Ajaxdoelpunt was van de Griek Angelos Charisteas.

Hoe liggen de verhoudingen op dit moment?

Dick Advocaat, trainer van Feyenoord, zegt het zo: “Een topclub is als je spelers kan kopen die je wil hebben, zoals Ajax.” Feyenoord kan dat niet. De club viste vorige zomer achter het net bij Mohammed Kudus, die uiteindelijk door Ajax voor 9 miljoen euro werd gekocht van FC Nordsjaelland. Feyenoord haalde daarna Mark Diemers van Fortuna Sittard.

Over Kudus gesproken: is hij alweer helemaal fit?

Hij viel afgelopen zondag tegen PSV in, maar de Ghanees miste gisteravond het duel met FC Twente. Trainer Erik ten Hag: “Voor Kudus was het te kort dag na de wedstrijd van afgelopen zondag. Hij heeft een behoorlijk knieblessure gehad. Ik hoop en verwacht dat hij er zondag tegen Feyenoord weer bij kan zijn, maar ik denk niet dat hij kan beginnen.” David Neres is er tegen Feyenoord vanwege een blessure nog niet bij.

Is linksback Tyrell Malacia van Feyenoord klaar voor de strijd met Antony?

De de 21-jarige Rotterdammer heeft er zin in, zegt hij in het AD. Dat de Braziliaanse aanvaller van Ajax in bloedvorm is, verontrust hem niet. “We gaan het gewoon uitvechten met elkaar. Ik vind het juist wel mooi om tegen iemand te spelen die in vorm is.” Als jeugdig talent van Feyenoord speelde Malacia talloze mini-klassiekers. “Soms won je, soms verloor je, maar we waren nooit bang. En ik zag ook nooit spelers aan de andere kant lopen waarvan ik dacht: dat kan ik niet of dat zou ik nooit kunnen. Waarom het toch zo vaak misgaat met Feyenoord tegen Ajax? Ik weet het niet.”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Het seizoen waarin Feyenoord twee keer won van Ajax. Dat lukte de Rotterdammers in 2005/2006. Na de 2-1 overwinning in de Arena in augustus 2005 werd het op 5 februari in De Kuip 3-2 voor Feyenoord (met het eerste doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar in het Ajaxshirt). In diezelfde week deed de club via een persbericht kond van het verschijnen van een speciale dvd. ‘Feyenoord heeft de twee gewonnen wedstrijden tegen Ajax aangegrepen voor de uitgave van een speciale dvd. Daarop zijn beide overwinningen op de Amsterdammers, uit en thuis, van begin tot einde terug te zien. De dvd is verder aangevuld met drie extra’s. Er zijn spelersinterviews met Vlaar, Lodewijks, Paauwe en Hofs, sfeerbeelden rondom de thuiswedstrijd en een speciale close up van de Feyenoord dug-out tijdens de ontmoeting van afgelopen zondag.’