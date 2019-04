Voorlaatste speelronde definitief verschoven

Alle thuisspelende clubs hebben toestemming gekregen van de lokale autoriteiten. De KNVB bereikte donderdag al overeenstemming met de clubs over het initiatief.



De bond besloot tot de ingreep, nadat Ajax zich had geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Het schema voorzag hier niet in. Ajax zou daardoor op 28 april tegen De Graafschap spelen en 30 april tegen Tottenham Hotspur. Een club heeft recht op tenminste twee volledige rustdagen tussen de wedstrijden.



Door de ingreep wordt speelronde 33 nu de laatste speelronde van dit seizoen. Alle duels beginnen die woensdag om 19.30 uur. "Wachten tot het weekeinde was geen optie, omdat dan de play-offs in het geding zouden komen,'' zegt de KNVB. Ronde 34 is op zondag 12 mei.



Bedanken

"We begrijpen heel goed dat deze verplaatsing voor supporters tot problemen kan leiden," zegt Eric Gudde, algemeen directeur betaald voetbal van de KNVB. "Dat hebben we zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Een oplossing was nodig maar helaas konden we niet kiezen uit een optie die nergens pijn zou gaan doen. Dat neemt echter zeker niet weg dat wij dit bijzonder vervelend vinden."



"De KNVB wil verder alle clubs, gemeenten en politiekorpsen bedanken voor hun snelle handelen," aldus Gudde. "Zonder hun slagvaardigheid zou het niet mogelijk zijn om zo snel tot een oplossing te komen. Nu dat alle betrokkenen en de fans hierdoor duidelijkheid hebben en de sportieve uitgangspunten gewaarborgd zijn, hopen we op een spannend slot aan een mooi seizoen."



De KNVB zet de komende week de mogelijke scenario's voor de play-offs op een rij.





