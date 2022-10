Voor Selena Piek blijft het zoeken naar de juiste balans

Selena Piek afgelopen augustus met Robin Tabeling in actie tijdens het WK in Japan. Beeld Getty Images

Succes werkt als een magneet. In Topsportcentrum Almere weten Selena Piek (31) en Robin Tabeling (28) zich belaagd na de laatste van twee winstpartijen op zaterdag, de zege die hen in de finale brengt. Jonge fans verdringen zich voor een handtekening, ouders vragen of hun kroost met hen op de foto mag. Ondertussen maakt Piek een praatje met bekenden. Voor iedereen wordt tijd ingeruimd, geregeld verschijnt een glimlach op haar gezicht.

De ontspannen houding getuigt van haar gemoedsrust. Piek zit lekker in haar vel – een randvoorwaarde voor haar topsportcarrière, want plezier is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden aan de wil om te winnen en proberen de beste te zijn. “Als een van die elementen ontbreekt, hoeft het voor mij niet meer.”

Alles op losse schroeven

Piek, die zondag met Tabeling de eindstrijd van het Engelse duo Jessica Pugh/Callum Hemming won (21-17 en 21-12), heeft geleerd van het verleden. In 2017 was ze zichzelf bijna anderhalf jaar kwijt. Eerst was er een onderschatte blessure, die haar maandenlang tot een pas op de plaats dwong, en vervolgens de onverwachte breuk met Eefje Muskens, de dubbelpartner met wie ze een jaar eerder bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro één game verwijderd was geweest van een plek in de halve finale. Die breuk kwam hard aan; ze raakte verstrikt in haar emoties, een knoop die zich moeilijk liet ontwarren.

“Alles kwam op losse schroeven te staan,” blikt Piek vier jaar na dato op die moeilijke periode terug. “Tot dan had de onbevangenheid geregeerd, maar plots voelde ik me gedeprimeerd. Ik hield iedereen bij me weg, was geen leuk persoon meer: niet voor mezelf, niet voor mijn familie en vrienden.”

Ze hervond zich, mede dankzij een psycholoog en leefstijlcoach. De sport die haar ver terug had geworpen, begon weer houvast te bieden. Met Cheryl Seinen, de opvolgster van Muskens, en Robin Tabeling – die in 2019 Jacco Arends als mixedpartner afloste – baande Piek zich een weg terug naar de Europese top. Bij de Spelen in Tokio resulteerde dat vorig jaar opnieuw in een kwartfinaleplaats in het vrouwendubbel.

Inmiddels zit Piek in haar derde olympische cyclus. Ze hoopt in 2024 in Parijs in de voetsporen te treden van Mia Audina, de enige Nederlandse medaillewinnaar tijdens de Spelen. Net als Audina wil ze er dan voor de derde keer bij zijn, al was haar voorgangster een keer voor haar geboorteland Indonesië uitgekomen. Daarna zal Piek het, normaal gesproken, welletjes vinden.

Het korset knelt steeds meer

Zonder dit doel voor ogen zou ze er al de brui aan hebben gegeven. Het korset knelt steeds meer. Het reizen, het steeds uit de koffer leven, de eenzaamheid op hotelkamers: het topsportleven valt haar zwaar. Het liefst zou Piek meer thuis zijn en alleen de internationale kampioenschappen afwerken. Die luxe kan ze zich alleen niet veroorloven. De competitieverplichtingen in Denemarken, Duitsland en Frankrijk zijn nodig om financieel te overleven, een volle toernooikalender is noodzaak om voldoende wereldranglijstpunten te vergaren voor olympische uitzending.

Toch bouwt Piek (31), die zich nog maar op één onderdeel concentreert, tegenwoordig voldoende ‘oplaadmomenten’ in. Die zorgen ervoor dat de dalen, die ze nog altijd meemaakt, ‘niet meer zo diep zijn’. “Ik luister goed naar mijn lichaam. Dat is een vereiste, want vooral de jetlags hakken erin. Bovendien begint de leeftijd te tellen. Daarom doseer ik ook in de dagelijkse trainingen. Het draait nu om kwaliteit, niet om kwantiteit. Een uur intensieve inspanning is het maximum.”

Door de balans te zoeken, denkt Piek het nog twee jaar vol te houden. Daarna zal het haar niet zwaar vallen de bakens te verzetten, denkt ze. “De constante druk van het moeten presteren, die ga ik zeker niet missen.”