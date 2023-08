Voor Mislintat is het te hopen dat de reservebank van Ajax straks niet vol zit met spelers uit zijn koker

Benjamin Tahirovic in actie tijdens de uitwedstrijd bij het Bulgaarse Loedogorets. Beeld Pro Shots/Marcel van Dorst

De manier waarop de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zich presenteert en de keuzes die hij maakt, laten zich lastig omschrijven, maar het woord ‘eigenzinnig’ is zeker van toepassing. Tien nieuwe spelers heeft hij aangetrokken, van wie alleen de naam Branco van den Boomen een belletje deed rinkelen bij de gemiddelde voetbalvolger.

Van den Boomen was transfervrij en is dus de goedkoopste aanvulling in de selectie. Josip Sutalo is de duurste. Voor hem gaf Ajax 20,5 miljoen euro uit, een bedrag dat door bonussen vermoedelijk nog drie miljoen hoger uitvalt.

De meeste transfersommen bestaan uit een vast bedrag en zogenoemde variabelen. Vaak worden de betalingen in termijnen gedaan en uitgesmeerd over meerdere jaren. De onderhandelingen tussen Ajax en Dinamo Zagreb, de vorige club van Sutalo, duurden lang. Mislintat moest sowieso zijn tijd nemen voor de broodnodige renovatie van de selectie. Door het mislopen van de Champions League en de peperdure huishouding van de club moest Ajax eerst spelers verkopen om budget vrij te maken voor aankopen.

Veel verkopen lieten enige tijd op zich wachten. Edson Álvarez en Mohammed Kudus werden pas in de laatste fase van de transferwindow verkocht aan West Ham United. Jurriën Timber (Arsenal) en Dusan Tadic (Fenerbahçe) vertrokken al eerder deze zomer. Mislintat haalde alles bij elkaar zo’n 160 miljoen euro op. Zelfs voor de bij Ajax mislukte Calvin Bassey en Mohamed Daramy werd door respectievelijk Fulham en Stade Reims bij elkaar nog 40 miljoen (inclusief bonussen) neergeteld.

Ruimte in de selectie

Mislintat liet de gehuurde spelers Lorenzo Lucca en Florian Grillitsch vertrekken en verhuurde jonge spelers als Youri Baas en Naci Ünüvar. De ruimte die ontstond in de selectie heeft Mislintat dus opgevuld met voetballers die zich nog niet, of slechts heel even, op het hoogste niveau hebben bewezen. De tiende (en voorlopig laatste) aankoop heet Georges Mikautadze, een 22-jarige in Frankrijk geboren Georgiër, die vooral in de tweede divisies in België (Seraing) en Frankrijk (Metz) heeft gepresteerd. Aanschafwaarde: 16 miljoen, met bonussen 19 miljoen.

Mikautadze wordt omschreven als de opvolger van Dusan Tadic. Dat is hij natuurlijk niet. Tadic was vier jaar lang de meest waardevolle Ajacied, aanvoerder en gezichtsbepalend voor de hartveroverende wijze waarop de club zich presenteerde in de Champions League. Mikautadze wordt vermoedelijk niet eens basisspeler bij Ajax. Althans, voorlopig niet.

Wie dan wel? Centrale verdediger Josip Sutalo en linksback Gastón Ávila hebben de meeste kans op speeltijd, net als middenvelders Benjamin Tahirovic en Van den Boomen. Wat vleugelaanvaller Carlos Forbs, de aanvallende rechtsback Anton Gaaei, verdediger Jakov Medic, spits Chuba Akpom – in Engeland deze week uitgeroepen tot beste speler van het Championship over het afgelopen seizoen – en Mikautadze voor trainer Maurice Steijn gaan betekenen, is nu met geen mogelijkheid te voorspellen.

Het is aan Steijn om de poppetjes op de juiste plek te zetten en een team te smeden van een selectie die bijna voor de helft is vernieuwd. En hij moet oog hebben voor de ontwikkeling van talenten als Silvano Vos, Mika Godts, Gabriel Misehouy en Olivier Aertssen. Dat is onontbeerlijk voor een opleidingsclub als Ajax.

Argusogen

Ongeveer de helft van de transferinkomsten heeft Mislintat geïnvesteerd in nieuwe aankopen, van wie de meesten dus onbekend zijn bij het grote publiek. De keuzes van de technische baas werden hier en daar fel bekritiseerd, of op zijn minst met argusogen bekeken. Onbegrip was er bijvoorbeeld over de komst van de Duitse reservekeeper van Eintracht Frankfurt, Diant Ramaj (21). En vooral voor het bedrag dat Mislintat op tafel legde voor zijn landgenoot: maximaal acht miljoen euro.

Toen de beoogde eerste keeper Gerónimo Rulli kort daarna geblesseerd raakte, maakte iedereen zich op voor de entree van Ramaj. Maar Steijn gaf de voorkeur aan Jay Gorter, die eigenlijk op de nominatie stond om verhuurd te worden. De 23-jarige Gorter greep zijn kans en lijkt af te stevenen op een vaste plek onder de lat.

Pijnlijk voor Mislintat? Dat is te kort door de bocht, maar het is voor de architect van het nieuwe Ajax niet te hopen dat de reservebank naast Steijn straks vol zit met spelers die door hem zijn gehaald.

Over de auteur: Dick Sintenie is sportverslaggever van Het Parool. Hij volgt Ajax sinds 2001 op de voet, in binnen- en buitenland. Hij schrijft wedstrijd- en achtergrondverhalen, interviews en reportages. Wekelijks schuift hij aan bij de Ajaxpodcast Branie: