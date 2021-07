Voor Mazraoui kan het oefenduel tegen Bayern bepalend zijn

Noussair Mazraoui (rechts). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Er zijn slechtere momenten denkbaar om je eerste doelpunt te maken op het hoogste niveau. Op 2 oktober 2018 schoot Noussair Mazraoui onberispelijk raak voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Bayern München in de Champions League. Manuel Neuer, doelman van de Duitse recordkampioen, had geen verweer tegen het verdekte schot met links van de offensieve rechtsback.

In de daaropvolgende Champions Leaguewedstrijd, tegen Benfica, deed Mazraoui het nog eens dunnetjes over. Door zijn late en winnende treffer (1-0) tegen de Portugezen en de remise in München (1-1) legde Ajax de basis voor een succesvol vervolg in het toernooi, dat pas eindigde na de dramatische ontknoping in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

Talent van het jaar

Het was een onvergetelijk jaar voor de jonge Mazraoui, die overigens geen veel scorende verdediger is geworden. In drie jaar maakte hij slechts zes goals, in alle competities. Hij speelde sowieso weinig na dat eerste seizoen, waarin hij was uitgeroepen tot talent van het jaar. Fysiek werd hij in 2019 en 2020 meer dan eens teruggeworpen. “Ik heb te veel gesukkeld. Soms was ik een maandje fit en dan liep ik toch weer ongelukkig een blessure op. Ik bouwde niets op, kwam niet in een ritme. En áls ik speelde, deed ik dat met de handrem, op safe. Geen gekke dingen doen, geen tierelantijnen.”

Mazraoui kampte met knieklachten, hij had een ‘overbelastingsblessure’ en vorig seizoen hield een mysterieuze oogkwetsuur hem lang aan de kant. Op zijn positie maakten Sergiño Dest en (later) Devyne Rensch furore.

Mazraoui heeft op dit moment niet alleen concurrentie van Rensch, maar ook van Jurriën Timber. Daarbij loopt na dit seizoen het contract af van de Marokkaanse international. Het is zeker niet uitgesloten dat hij op korte termijn vertrekt. Dit is de periode waarin Ajax zaken wil doen: de speler verlengt zijn verbintenis óf hij wordt verkocht. Volgens Mazraoui hebben beide partijen de intentie om met elkaar door te gaan. “Ik wil graag blijven,” zei hij na het oefenduel met Paderborn tegen ESPN. “Ik speel hier al zestien seizoenen, voel me er goed bij. Ik heb in het eerste nog geen seizoen volledig gespeeld vanwege blessures. Dat is nu vooral mijn doel.”

Geen goed teken

De onderhandelingen zijn al een tijdje gaande, maar tot een overeenkomst hebben die nog niet geleid. Dat is geen goed teken. Wellicht dat Bayern München, dat nog op zoek is naar een rechtsback, zaterdag extra op Mazraoui let. Hij was al eerder in beeld bij de Duitse topclub, net als Sergiño Dest, die uiteindelijk voor Barcelona koos.

Ook de contracten van Jurgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad en André Onana lopen volgende zomer af. Voor Ajax is een transfer van deze spelers bespreekbaar. Ekkelenkamp staat in de belangstelling van Hertha BSC, Onana (geschorst tot 4 november) wordt begeerd door Olympique Lyon.

Ajax en Bayern München missen zaterdag veel spelers die nog vakantie vieren of die pas net weer aan de training zijn begonnen. Volgende week belegt Ajax een trainingskamp in Oostenrijk, dat op zaterdag 31 juli wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. In dat duel maakt vermoedelijk ook Steven Berghuis zijn debuut voor Ajax.