Voor Maarten Stekelenburg is dit EK nu al de beloning

Maarten Stekelenburg tijdens Nederland-Oekraïne. Beeld Pim Ras Fotografie

Die zweefduik richting bovenhoek in 2010 die de poging van Braziliaan Kaká onschadelijk maakte. Het moet de periode zijn geweest waarop Maarten Stekelenburg (38) letterlijk en figuurlijk zijn allerhoogste niveau als keeper aantikte. Zondag schoot Andrei Jarmolenko van Oekraïne een soortgelijke bal richting de kruising, dit keer die aan de rechterkant van de keeper. Onhoudbaar uiteraard en dus 2-1.

Maar leek die bal van Kaká destijds ook niet onmogelijk te stoppen? Is Stekelenburg nog net zo goed als toen in 2010? Was hij elf jaar geleden misschien toch nog net iets dichterbij de bal gekomen?

De doelman denkt van niet. “Je kunt dat schot van zondag echt niet vergelijken met elf jaar geleden in Brazilië. Ik ben sinds dat WK wel rustiger geworden. Ik heb meer ervaring, ben elf jaar ouder. En ik heb alles een keer meegemaakt, dat is een voordeel. Ik voel me fysiek ook nog altijd prima.”

Het is Stekelenburg (38) zoals we hem kennen. Vriendelijk, innemend bijna, maar eigenlijk nooit van plan om het achterste van zijn tong te laten zien. De gelijkenissen of verschillen tussen de schoten van Kaká en Jarmolenko leent zich daar misschien niet helemaal voor. Maar toch. Wil Oranje echt ver kunnen reiken dit EK, dan heeft bondscoach Frank de Boer de sterke Stekelenburg uit 2010 nodig.

Voor de bühne

De Boer zag vorige maand in Zeist wel de contouren van die Stekelenburg. Immers, hij haalde niet alles uit de kast om Jasper Cillessen binnenboord te houden en de strijd om de plek onder de lat tussen Tim Krul en Stekelenburg leek er ook meer eentje voor de bühne. “Als iemand voor dit seizoen had gezegd dat ik eerste keeper op het EK zou zijn, had ik hem uitgelachen,” zegt Stekelenburg, die in juni 2020 transfervrij weg kon bij Everton. “Ik heb een prima seizoen achter de rug bij Ajax. Ik zie dit als een soort beloning.”

Die beloning had Krul ook graag ontvangen na een mooi seizoen bij Norwich City. Maar Stekelenburg kreeg nummer één en de plek onder de lat. “Een paar dagen voor de wedstrijd tegen Oekraïne moesten we bij de bondscoach komen. Daar hoorden we hoe hij het ging doen. Of ik daar al vanuit was gegaan? Nee. De drie keepers hebben volgens mij een prima indruk achtergelaten. Dan is het aan de bondscoach. Maar ik ben er wel blij mee.”

Negen seizoenen zoeken

Zo pakte zijn terugkeer afgelopen zomer naar Amsterdam verbazingwekkend goed uit. Al is Stekelenburg de eerste die zal toegeven dat een succesvolle loopbaan lang niet altijd valt te regisseren. Na zijn vertrek bij Ajax zocht hij negen seizoenen lang naar een onbetwiste plek onder de lat. Vaak tevergeefs. Bij AS Roma verloor hij zijn plek toen trainer Luis Enrique opstapte en diens opvolger Zdenek Zeman een nieuwe keeper haalde. Bij Fulham raakte hij geblesseerd en ook daar werkte de trainerswissel Felix Magath voor René Meulensteen niet in zijn voordeel. Bij Monaco liep het naar wens tot de club in beide Franse bekertoernooien in de halve finale sneuvelde. Bij Southampton keepte hij volgens afspraak alles tot Fraser Forster terugkeerde. En bij Everton kreeg hij te maken met het aanstormende talent Jordan Pickford, die niet toevallig dit EK onder de lat staat bij de Engelse nationale ploeg.

Toen kwam Ajax en zorgde een verkeerd pilletje van Andre Onana voor een lange schorsing. Gevolg: voor Stekelenburg stond de deur naar een prachtige herfst van zijn loopbaan wagenwijd open. Geven al die gebeurtenissen aan dat een voetbalcarrière ook vaak van toevallig­heden aan elkaar hangt?

“Het wel of niet slagen van een loopbaan heeft natuurlijk met meerdere dingen te maken,” zegt Stekelenburg, de oudste speler dit EK. “Het voornaamste is hard blijven werken en geloof houden in jezelf. Soms valt het dan jouw kant op en soms niet. Achteraf oordelen over een bepaalde keuze is makkelijk. Op het moment dat ik voor AS Roma koos, stond ik daar uiteraard volledig achter. En dat sta ik nog steeds. Er kunnen altijd dingen in een loopbaan gebeuren, die niet in jouw voordeel zijn.”

Op elkaars lip

Zo waren het pilletje van Onana en de corona-uitschakeling van Cillessen opeens kansen voor Stekelenburg. De keeper leeft toe naar opdracht twee: morgen Oostenrijk verslaan in de Arena. “We zitten hier 24 uur per dag op elkaars lip,” zegt hij. “In de huidige situatie een lange periode, want tussendoor even naar je vrouw en kinderen gaan, zit er niet in. Zolang je wint, is dat geen probleem. Maar je moet hard werken om te kunnen blijven winnen. Tegen Oekraïne waren er genoeg situaties die voor verbetering vatbaar zijn, dat realiseren we ons heel goed. Het is wel heel lekker dat we de openingswedstrijd hebben gewonnen.”