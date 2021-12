Voor kampioensschaker Magnus Carlsen is ook de beste tegenstander kanonnenvlees

Ian Nepomniasjtsji (links) wist geen stand te houden tegen de meedogenloze krachten van Magnus Carlsen. Beeld Jon Gambrell/AP

Of hij medelijden had met zijn opponent, werd Magnus Carlsen deze week gevraagd, nadat zijn tegenstander op kinderlijke wijze een stuk, en daarmee de partij had weggegeven. “Dit is het wereldkampioenschap,” antwoordde de 30-jarige Noor, stomverbaasd over de vraag. “Je hebt liever dat je wint van een tegenstander die op z’n allerbest speelt, maar als dat niet zo is, dan houd je je niet in.”

En dus diende de spartelende Nepomniasjtsji (‘Nepo’) in de tweede week van de titelstrijd als kanonnenvlees voor de meedogenloze Carlsen, die zich al sinds 2013 de beste schaker ter wereld mag noemen en deze titel ook de komende jaren mag voeren. Carlsen kwam in de elf partijen die in de World Expo in Dubai gespeeld werden geen moment serieus in de problemen. Ook de laatste partij op vrijdag liep uit op een fiasco voor Nepo, die de tweekamp met 7,5-3,5 verloor. Die eindscore was wel ietwat vertekend, zei Carlsen direct na afloop van de laatste partij. Hij was ‘opgelucht’ dat hij zijn titel behouden had, maar vond het met zo’n comfortabele uitgangspositie moeilijk om euforisch te zijn.

Openingsfoefjes

Het was een wereldkampioenschap met twee gezichten geweest. De eerste vijf partijen hielden de twee elkaar perfect in evenwicht. Beiden hadden boeiende openingsfoefjes verzonnen, en speelden nagenoeg foutloos, waardoor ieder gevecht in remise eindigde.

Maar toen kwam de zesde pot, waarin schaakgeschiedenis werd geschreven. Na 136 zetten en bijna acht uur - nog nooit duurde een partij tijdens een WK langer - moest Nepo het hoofd buigen, om na afloop ook nog eens te horen dat hij een kans om te winnen over het hoofd had gezien. Het bleek een klap die hij niet meer te boven kwam.

Tijdens de rustdag die volgde ging Nepo naar de kapper, maar ook een nieuw kapsel kon hem niet redden. Sterker nog, zonder knotje op zijn achterhoofd leek hij het spoor volledig bijster te zijn. In de achtste partij maakte hij een strategische fout, in de negende pot liet hij zijn loper insluiten en ook vrijdag was hij geen schim van de schaker die eerder dit jaar het kandidatentoernooi won, wat hem het recht verschafte om Carlsen uit te dagen.

Het was de vijfde keer dat de Noor de strijd om het wereldkampioenschap in zijn voordeel besliste. In 2013, toen hij voor het eerst Viswanathan Anand had verslagen, werd hij door zijn begeleidingsteam het zwembad in gegooid, maar zo liederlijk zou het nu niet woorden. “Mijn focus ligt nog bij de partij,” zei Carlsen vlak nadat Nepo had opgegeven. Of hij die focus kan vasthouden zal volgende maand blijken, als hij acte de présence geeft bij het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee.