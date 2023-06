Voor Cody Gakpo begint een volgende fase bij Oranje: ‘Uit mijn comfortzone komen, is alleen maar goed’

Cody Gakpo: 'Ik geloof dat God alles met de juiste timing doet.' Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Een jaar geleden zei Louis van Gaal nog dat ‘het Oranjeshirt zwaar weegt’. De toenmalige bondscoach had het zojuist teruggezien bij Cody Gakpo in de Nations League-interland tegen Wales. Gakpo had een jaar eerder zijn eerste toernooizomer met Oranje meegemaakt.

Vaker dan je zou verwachten stond hij in het midden bij een trainingsrondo. En afgelopen winter noemden ze hem in Engeland nog gekscherend ‘007’ omdat hij vlak voor zijn zevende optreden voor Liverpool nog geen enkele goal en geen enkele assist op zijn naam had staan.

Een staflid dat al vele jaren talent zag binnenkomen bij Oranje zei twee jaar geleden: “Gakpo? O, dat wordt een uitstekende speler voor ons. Maar geef het wat tijd. Dit is zo’n jongen, die neemt eerst alles rustig in zich op als hij ergens binnenkomt. Ajacieden, die zijn vaak meteen druk aanwezig, dat zijn meer bravouremannetjes. Gakpo is het type dat in stilte geniet. Stapje voor stapje.”

Meer verantwoordelijkheid

Deze week is waarschijnlijk ook weer een week om later op terug te komen. Want nu begint voor Gakpo bij Oranje een nieuwe fase. Tegen Kroatië begint hij vanavond in De Kuip als eerste spits. En bondscoach Ronald Koeman heeft de hoop dat het een permanente rol wordt. Hij ziet voor Gakpo een nieuwe positie en een nieuwe plek in de pikorde. Op zijn 24ste is hij een van de spelers die moeten gaan meesturen.

Koeman: “Gakpo, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Denzel Dumfries; ze spelen bij grote clubs waar ze in de basis staan en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Die moeten ze ook gaan pakken bij Oranje. Zowel in het veld als buiten het veld.”

“Ik snap wat de trainer zegt en het zit in me, denk ik,” zegt Gakpo. “Karakterologisch ben ik iemand die graag anderen helpt, maar ik moet dat niet geforceerd gaan doen. De kar trekken kan op veel manieren: met inzet, met een positieve houding. Het kan ook door te praten op momenten dat het nodig is. We hebben bij Oranje een groep waarin de sfeer zo is dat iedereen kan zeggen wat ie denkt en wil.”

Huis in een gewone wijk

Sinds januari woont en werkt Gakpo in Engeland. Het is er anders dan in Eindhoven en bij PSV. “In totaal heb ik 17,5 jaar bij PSV gezeten, vanaf de jongste jeugd alle elftallen doorlopen. Eindhoven is mijn geboortestad.”

Hij was er altijd in een handomdraai samen met vrienden als hij dat wilde. In Engeland is hij bewust niet op een afgesloten compound gaan wonen, maar in een gewone woonwijk. “Je hoort best veel over topvoetballers die thuis te maken krijgen met roofovervallen, ja. Vreselijk natuurlijk, maar voor mij geen compound. Ik wil niet in angst leven. Mijn vrienden zijn nu een aantal Nederlandse spelers hier. Virgil (van Dijk, red.) zie ik natuurlijk elke dag bij Liverpool, maar ook Nathan Aké, Donny van de Beek en Wout Weghorst wonen in de buurt. Af en toe spreken we wat af. Dan maken we er een leuk uitje van.”

Midden in een seizoen

Liverpool haalt tegenwoordig vaker spelers midden in een seizoen. Een winter eerder dan Gakpo kwam bijvoorbeeld Luis Días over van FC Porto. Jürgen Klopp zei in januari tegen Gakpo dat ze iemand nodig hebben die als spits het middenveld versterkt door in te zakken en mee te doen in de opbouw en de power heeft om óók agressief te zijn in en rond het zestienmetergebied. En onlangs zei Klopp dat hem al snel duidelijk was dat Gakpo ‘een natuurlijke intuïtie heeft om aanspeelbaar te zijn en druk te zetten’. “Cody kan zó goed pressing spelen, hij doet als spits wat Roberto Firmino jarenlang voor ons deed.”

Die ‘energie en intensiteit’, gekoppeld aan kwaliteit, is ook wat Koeman nu in de aanval bij Oranje zoekt.

Richtsnoer

Alle indrukken, al het nieuwe en dat in amper een half seizoen met ook het WK in Qatar erbij; een jongen van net 24 jaar zou van minder in de war kunnen raken. Gakpo heeft echter een duidelijk richtsnoer in het leven: zijn geloof. Hij vertelde er al vaker over. “Ik geloof dat God alles met de juiste timing doet,” zegt hij nu.

Vanuit die overtuiging is hij ook lang bij PSV gebleven. Tussen zijn 18de en zijn 23ste verlengde hij er diverse keren tussentijds zijn contract. ­Dat deed hij bewust. Vorig jaar zomer zegde hij nog Leeds United af. Die club is nu gedegradeerd uit de Premier League, met onder anderen de Colombiaan Luis Sinisterra in de selectie. De oud-Feyenoorder ging er in de zomer van 2022 wél heen.

Valse spits

Gakpo voelde dat het op zijn pad lag om eerst bij PSV een zo compleet mogelijke speler te worden. “Roger Schmidt is daar als trainer veel mee beziggeweest. Hij zei dat je in de top niet kunt volstaan met één wapen, daar wordt verwacht dat je veelzijdiger bent. In de top draait alles om rendement en betrouwbaarheid.”

“Schmidt haalde me soms weg van mijn vertrouwde positie aan de linkerkant, om me uit te dagen me breder te ontwikkelen. Guus Hiddink was trouwens de eerste die jaren geleden al zei: ‘Jij moet in de toekomst spits of valse spits worden, Cody’. Toen wilde ik dat nog niet geloven. Bij Schmidt aanvankelijk ook nog niet.”

“Ik voelde me prima aan de linkerkant, maar het is goed geweest dat ik uit mijn comfortzone moest komen. Nu ik bij Liverpool een halfjaar als spits heb gespeeld, vind ik het een fijne positie. Ik heb alleen maar meer zin om me op deze positie door te ontwikkelen. Wat mij betreft ook in Oranje.”

Klaar voor topcompetitie

In de Premier League wordt er op hem ingebeukt. Het gaat hard toe in de duels, ervaart hij. “Ook daarom is het goed dat ik niet al twee jaar eerder ben gegaan. Nu, op mijn 24ste, ben ik fysiek klaar voor zo’n topcompetitie. En ook mentaal.”

Van de 26 wedstrijden die Liverpool afwerkte sinds zijn komst, startte Gakpo er 22 in de basis. “Bij de overige duels viel ik in.”

Hij heeft inmiddels zeven goals en drie assists op zijn naam staan en dat terwijl het elftal moeizaam draait. Het is in alles een totaal contrast met pak ’m beet Van de Beek, Hakim Ziyech en andere spelers die na een transfer vanuit de eredivisie níét slaagden in de top van het Engelse voetbal.

Status

In Oranje is Gakpo vanavond toe aan zijn eerste minuten sinds het WK. In maart was hij één van de spelers die Frankrijk-uit misten vanwege een virusinfectie. Dat WK, waarin hij drie keer scoorde, had hem ook geholpen goed binnen te komen bij Liverpool. Het gaf hem meer status in de kleedkamer. Al is ‘status’ een woord dat Gakpo zelf niet snel in de mond zal nemen.

Vraag hem of hij zichzelf als ‘de aanvalsleider’ beschouwt bij Liverpool en hij begint meteen over Mo Salah. “Die speelt bij ons aan de rechterkant en heeft het al heel veel jaren laten zien op topniveau. Ik zou dan zelf eerder zeggen dat ­Salah de leider is van de aanval bij Liverpool. In mijn rol ben ik ook belangrijk, zo veel vertrouwen heb ik wel in mezelf, maar daar hoeft geen label op geplakt te worden. Ik vind status niet zo belangrijk.”