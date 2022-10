Voor Ajaxtrainer Schreuder is het nu al overleven om zijn geloofwaardigheid te herwinnen

Als het stof in Amsterdam straks is neergedwarreld na het vernietigende werk van SSC Napoli, zal blijken hoe groot de schade is bij Ajax. De zo goed als zekere uitschakeling in de Champions League zal hoe dan ook zijn sporen nalaten.

Brian Brobbey wond er geen doekjes om. De spits is niet blij met zijn reserverol en na de wedstrijd sprak hij zijn teleurstelling uit over het feit dat hij niet snel na de 2-1 van Davy Klaassen (pal na rust) het veld in mocht. Dat duurde nog tot de 65ste minuut. “Ik had er eerder in gewild,” zei Brobbey voor de camera van RTL7.

Brobbey op het tweede plan

Het is opvallend, maar de neerwaartse spiraal bij Ajax werd ingezet na 7 september, een avond waarop Mohammed Kudus werd bejubeld als de nieuwe spits. De Ghanees kreeg in de eerste groepswedstrijd, tegen Rangers FC, voor het eerst de voorkeur in de punt van de aanval. Hij scoorde, wervelde in de met 4-0 gewonnen wedstrijd en liet trainer Alfred Schreuder weinig keus: dit experiment verdiende een vervolg. Een paar dagen later prikte Kudus er ook tegen Heerenveen nog twee in (5-0) en Brobbey – tot dat moment de spits – voelde de bui al hangen.

We zijn inmiddels zes wedstrijden verder en daarvan wist Ajax er slechts één te winnen: met pijn en moeite werd Volendam verslagen (4-2). Brobbey moest er aan de Dijk overigens als invaller aan te pas komen om het verschil te maken met de nummer laatst van de eredivisie.

Geen winnend elftal

Het geschuif van Schreuder met spelers bleef de afgelopen weken niet alleen beperkt tot de spitspositie. “Het is ook moeilijk om een elftal te formeren met zoveel goede spelers,” verklaarde Schreuder in De Telegraaf zijn steeds wisselende opstellingen. Een merkwaardige uitspraak voor de trainer van een club die op alle fronten mee wil strijden om de prijzen en dus veel meer dan elf goede spelers nodig heeft.

Het grootste probleem voor Schreuder is dat hij er de laatste tijd maar niet in slaagt een wínnend elftal te formeren. Gelijk tegen Go Ahead, verloren van AZ en drie keer kansloos onderuit in de Champions League, waarvan twee keer tegen een overrompelend Napoli en daarvóór ook uit bij Liverpool.

De kritiek op Schreuder is dat hij er te weinig aan heeft gedaan, in tactische zin, om een team in ontwikkeling (vijf basisspelers zijn deze zomer bij Ajax vertrokken) meer houvast te geven tegen twee tegenstanders die op dit moment tot de topploegen in Europa mogen worden gerekend.

Flinke knauw

De schade die dat heeft berokkend in de spelersgroep, in het vertrouwen in elkaar én in de trainer, zal de komende weken blijken. Schreuder zal moeten winnen om zijn positie te verstevigen en zijn geloofwaardigheid te herwinnen. Want die geloofwaardigheid heeft wel een flinke knauw gekregen.

In de eredivisie staan voor Ajax nu wedstrijden tegen Excelsior (zondag thuis) en RKC (uit) op het programma. Daarna volgen Liverpool, Rangers FC en de topper in de eredivisie tegen PSV, op 6 november in de Johan Cruijff Arena. Eigenlijk kan Schreuder zich in deze serie alleen een (kleine) nederlaag tegen Liverpool permitteren. Wat dat betreft moet de trainer die pas vier maanden in dienst is nu al ‘overleven’.

