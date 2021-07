Voor Ajax is het nieuwe seizoen nu echt begonnen

Edwin van der Sar (rechts), algemeen directeur van Ajax, met Steven Berghuis, de nieuwe aanwinst van de club. Beeld Photo Ajax Jesper de Boer

Berghuis (29) meldde zich maandagmorgen rond negen uur met zijn zaakwaarnemer op De Toekomst voor zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe club. Officieus dan, want de vleugelspits moest nog wel de nodige medische tests afleggen om zich officieel Ajacied te kunnen noemen.

Toen Berghuis rond half vijf zijn krabbel zette onder een vierjarige verbintenis was een van de spectaculairste eredivisietransfers van deze eeuw een feit. De kersverse aankoop stond de clubmedia voor het eerst te woord en wachtte vervolgens op de uitslag van de keuring. Toen zijn fysieke gesteldheid aan het eind van de middag in orde bleek, kon het hoge woord er definitief uit.

“Dapp’re strijders maken dapp’re keuzes,” liet algemeen directeur Edwin van der Sar weten, verwijzend naar de Ajax Marsch, het officiële clublied. Voor de presentatie van de beoogde smaakmaker, die met rugnummer 23 zal gaan spelen, had Ajax een presentatiefilmpje gemaakt. Daarin was ook gehoor gegeven aan de wens van het kamp-Berghuis, dat vanwege het ‘ontploffingsgevaar’ een sobere bezegeling prefereerde.

Echt begin

Berghuis werd maandag vergezeld door een aantal collega-internationals, met wie hij eind vorige maand op het EK in de achtste finale werd uitgeschakeld. Toen was Ajax met trainer Erik ten Hag, de nodige reserves en jonkies al aan de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen begonnen. Het verdedigen van de dubbel en de jacht op nieuwe Europese roem begint deze week echter pas echt, met de entree van Berghuis én de terugkeer van de helft van de basisploeg.

Berghuis begint vandaag de training gelijk met de teruggekeerde Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber, die maandag even­eens de nodige tests hebben afgelegd. Davy Klaassen en Daley Blind sluiten iets later aan.

Dat geldt ook voor Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback, die samen met teamgenoot Lisandro Martínez met het Argentijnse nationale team deze zomer de Copa América heeft gewonnen, reist donderdag voor de selectie uit naar Bramberg in Oostenrijk. De rest van de selectie arriveert er in het weekeinde voor het tweede trainingskamp van de voorbereiding. Daar gaat een tussenstop in de Allianz Arena aan vooraf. Ajax oefent zaterdag tegen – de eveneens nog niet complete – Duitse recordkampioen Bayern München.

Bij dat oefenduel zijn ook Edson Álvarez en Antony nog niet bij. De middenvelder, die in mei eerder vrijaf kreeg van Ten Hag, is met Mexico nog actief op de Gold Cup, terwijl Antony zich met Brazilië klaarstoomt voor de Olympische Spelen in Tokio.

Sean Klaiber meldt zich deze week wel weer op De Toekomst. De reserveback sneuvelde zaterdag met Suriname in de poulefase van het Noord- en Midden-Amerikaanse kampioenschap.

Zo lijkt Ajax, ook door de vroege eliminatie van Oranje, net op tijd op nagenoeg volle sterkte te geraken voor de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. Ook omdat spelers als Tagliafico en David Neres nog niet op weg naar de uitgang zijn, al is 31 augustus (sluiting transfermarkt) nog ver weg.

Johan Cruijff Schaal

Een week na het afsluiten van het trainingskamp in Oostenrijk – met een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Duitse RB Leipzig van de geblesseerde Brian Brobbey – wacht in Amsterdam de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Weer een week later mag het gepromoveerde NEC als eerste club in het nieuwe eredivisieseizoen proberen Ajax’ reeks van 23 ongeslagen competitieduels te doorbreken.