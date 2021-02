Voor Ajacied Jurriën Timber is het jaar geweldig begonnen

Jurriën Timber in duel met Ismail Azzaoui van Heracles. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Jurriën Timber is de rust zelve. Hij komt net onder de douche vandaan en geduldig wacht hij in het spelershome van Heracles totdat de journalisten zijn uitgepraat met trainer Erik ten Hag. Zijn oog valt op de cover van het weekblad Voetbal International dat naast hem op een tafeltje ligt: ‘Ajax slaat superslag’.

Ook vandaag heeft zijn club weer een stap(je) gezet in de richting van de landstitel. Na de mispeer van PSV bij ADO (2-2) won Ajax later op de zaterdagavond met 2-0 bij Heracles. Het spel liet te wensen over, maar de belangrijkste concurrent in de strijd om het kampioenschap staat nu op 6 punten achterstand. En dan heeft Ajax nog een wedstrijd minder gespeeld.

Het jaar is geweldig begonnen, zegt Timber even later. En dat geldt ook voor hemzelf. Van de negen wedstrijden die Ajax vanaf 10 januari speelde, deed hij er zeven mee, waarvan twee keer als invaller. In beide duels met AZ (competitie en beker) kwam hij als rechtsback een half uurtje binnen de lijnen. In die andere zeven wedstrijden was hij basisspeler in het hart van de defensie.

In die periode verstevigde Ajax de koppositie in de eredivisie en werden AZ en PSV verslagen in de KNVB-beker. In de halve finale van dat toernooi speelt Ajax een uitwedstrijd tegen de winnaar van het duel Heerenveen-Feyenoord.

Een duel in De Kuip zou voor Jurriën Timber heel speciaal zijn. Met zijn tweelingbroertje Quinten voetbalde hij zes jaar in de opleiding van Feyenoord. De Rotterdamse club had de talentjes weggeplukt bij het Utrechtse DVSU waar ze al vanaf hun vierde tegen een bal trapten.

De twee zijn onafscheidelijk, lijken uiterlijk op elkaar, maar verschillen wel qua karakter. Net als met die bekende andere Ajaxtweeling eigenlijk, Frank en Ronald de Boer. Jurriën is meer de taakbewuste, de onverzettelijke verdediger. Quinten is een avontuurlijke speler, een middenvelder.

Middenvoetsbeentje

In 2014 besloten ze samen tot de overstap naar Ajax. Een keuze om voetbalinhoudelijke en (deels) logistieke redenen. In Amsterdam moest de tweeling vooral wennen aan de fysieke belasting, maar hun ontwikkeling heeft er niet onder te lijden. Al heeft Jurriën een voorsprong genomen op zijn broertje Quinten, die in september vorig jaar een middenvoetsbeentje brak. Hij maakte onlangs zijn rentree in Jong Ajax.

“Het zou fantastisch zijn als mijn broertje ook de stap maakt naar de A-selectie,” zegt Jurriën Timber zaterdagavond na de overwinning op Heracles. “We hebben een half jaartje in Jong Ajax samen gespeeld. Dat is toch wel heel speciaal als je zo’n sterke band hebt met elkaar.”

Bijna een jaar geleden, op 7 maart, maakte Timber in de uitwedstrijd tegen Heerenveen (3-1 winst) zijn debuut in Ajax 1. Hij bracht het er zeer goed vanaf, maar de coronapandemie belette een doorbraak. Het seizoen werd abrupt beëindigd en het voetbal lag vijf maanden stil. “Dat was moeilijk, want de kans dat ik na mijn debuut vaker had mogen spelen was best groot. Maar nog moeilijker was dat ik na de zomer veel met blessures heb geworsteld. Dan kom je niet in je ritme. Ik speelde gewoon te weinig.”

Perr Schuurs

De rechtsbenige centrale verdediger is nu naar eigen zeggen topfit. Hij strijdt met Perr Schuurs (21) om een basisplaats. Een keuze tussen die twee heeft Ten Hag niet gemaakt: “Ze ontlopen elkaar weinig, dat houdt beiden scherp. Ik kan per wedstrijd bekijken wie ik opstel.”

Daar kan een tactische overweging aan ten grondslag liggen: met welk type spits(en) treedt de tegenstander aan? Timber (1.79) is kleiner dan Schuurs (1.93), maar daardoor ook iets wendbaarder. Schuurs is sterk aan de bal en in de opbouw, Timber venijniger en doortastender. “Het is een gezonde strijd tussen ons,” zegt Timber. “De trainer kan op ons bouwen. En dat ik nu geregeld speel, daar ben ik blij mee. Dat betekent dat ik het goed doe.”

Over zijn eerste helft tegen Heracles was Timber niet tevreden. “Het was niet scherp genoeg.” Dat gold voor meer ploeggenoten. Ajax dankte de zege in Almelo aan het sterke (samen)spel van Sébastien Haller en Davy Klaassen: allebei een goal, allebei een assist.

Lille

Donderdag wacht een zwaardere klus: uit tegen Lille in de Europa League. Timber hoopt dat hij mag spelen. Op basis van zijn Europese ervaring zal de keus niet op hem vallen. Lachend: “Mijn debuut in de Champions League was geen succes. In de laatste groepswedstrijd tegen Atalanta Bergamo was ik kort voor tijd ingevallen en na één minuut zat ik alweer aan de kant na een harde botsing.”