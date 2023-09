Volleybalsters rollen wereldtopper Italië op en veroveren brons op EK

Celeste Plak tegenover het blok van de Italianen in de strijd om de derde plaats in het EK-toernooi. Beeld KRISTOF VAN ACCOM/BELGA

Oranje had in de halve finales een sterke wedstrijd gespeeld tegen Servië, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de ervaren ploeg. De Nederlandse vrouwen leken de teleurstelling over het missen van de finale snel van zich af te hebben afgeschud en wonnen gisteren in de straijd om het brons in drie sets van Italië: 25-23, 28-26 en 25-20.

Nederland, nummer tien van de wereld, kwam in Brussel prima uit de startblokken en sloeg met een 17-13 voorsprong een gat van vier punten in het eerste bedrijf. De volleybalsters maakten het zichzelf daarna onnodig lastig door drie punten op rij tegen te incasseren, maar daarna werd de ploeg van bondscoach Felix Koslowski geholpen door twee opeenvolgende netfouten van de Italiaanse ploeg. Daarmee was het gat geslagen en werd de eerste set binnengesleept met 25-23.

Meerdere setpunten weggewerkt

De tweede set vertoonde de nodige overeenkomsten met de eerste. In de beginfase ging het opnieuw lang gelijk op, maar dankzij zeer sterk blokkeren van onder andere uitblinker Marrit Jasper pakte Nederland een comfortabele 21-16 voorsprong. Toch was het Italië dat als eerste op setpoint kwam: 23-24. Nederland gaf zich echter niet gewonnen en werkte knap tot driemaal toe een setpoint weg om vervolgens op 27-26 bij de eerste kans zelf wél direct toe te slaan.

In de derde set ging Nederland door met waar het was gebleven: solide spelen en weinig fouten maken. Op een stand van 14-14 werden er vier punten op rij gescoord en die ruime marge wist Italië niet meer ongedaan te maken: 25-20. De dolblije speelsters konden daarna op het veld een uitgebreid feestje vieren. Italië, dat in 2021 nog Europees kampioen werd, eindigde het toernooi als vierde.

De laatste keer dat de Nederlandse volleybalsters een medaille veroverden op een eindtoernooi was in 2017. Toen werd de EK-finale verloren van Servië met 1-3. In 2019 en 2021 eindigde Nederland op het EK respectievelijk als vijfde en vierde.

Strijd om ticket Olympische Spelen

De Nederlandse vrouwen kunnen zich met een bronzen EK-plak op zak opmaken voor het olympisch kwalificatietoernooi in Ningbo in China. De vrouwen nemen het vanaf half september in Azië opnieuw op tegen Servië. Het gastland, de Dominicaanse Republiek, Canada, Tsjechië, Mexico en Oekraïne zijn de andere tegenstanders. De beste twee landen van deze poule plaatsen zich voor de Spelen. De overige vijf olympische tickets worden op basis van de wereldranglijst in juni toegewezen.