Volleybalster Dijkema: ‘Deze tijd komt nooit meer terug, ik probeer te genieten van wat ik heb’

Laura Dijkema, vorig jaar tijdens een wedstrijd. Beeld Rene Nijhuis / Getty Images

Grinnikend diept Laura Dijkema anekdotes op in de categorie ‘waar ben ik nou weer beland?’ Ze heeft er veel, als wereldreiziger door het volleybal. Zo vertelt ze deze middag op Papendal, een week voor het begin van het EK volleybal, over een ochtend in Turkije. Het was de dag na de nederlaag tegen Galatasaray. De directeur van Halkbank, de sponsor van haar club in Ankara, liep het rijtje spelers af. Voor haar neus stopte hij en begon in het Turks te schreeuwen. Dijkema: “Een bankdirecteur. Kun je het je voorstellen in Nederland? Dat de directeur van de Rabobank je begint uit te schelden?”

Wat dat betreft was het in Duitsland een stuk rustiger, al werd ze daar als jonge speler flink geconfronteerd met de grote fanclubs die het volleybal daar rijk is. Maar haar avonturen in Rusland overtreffen alles. ‘Heftig,’ noemt Dijkema haar tijd daar bij eerst Lokomotiv Kaliningrad en daarna Leningradka, durend tot de Russische inval in Oekraïne vorig jaar.

Straftraining

Destijds in maart verliet ze het land met toestemming van haar club en begon de meest onzekere periode in haar carrière. Ook daarvoor had ze al veel meegemaakt. “Die jaren in Rusland hebben er bij mij persoonlijk wel ingehakt. Inmiddels ben ik weer fit, maar daar waren mijn achillespezen op een gegeven moment echt op. Na verloren wedstrijden moesten we 10 kilometer gaan hardlopen. Straftraining. Die Russen zetten gewoon een knop om en denken: dit is mijn werk. Maar ik dacht: dit wil je toch niet? Ik ben een volleybalster, geen hardloper. Ik heb daar een behoorlijke aanslag op mijn lichaam gepleegd.”

Er loopt momenteel nog een rechtszaak met Leningradka. Ze stond daar twee jaar onder contract, de internationale volleybalbond FIVB gaf spelers in Rusland geen transfervrije status, en zo kon het gebeuren dat Dijkema maandenlang in onzekerheid leefde en pas vorig jaar in december bij een nieuwe club werd gepresenteerd.

Op de achtergrond ettert de Russische periode nog na. Maar ze heeft vertrouwen in de uitkomst van de lopende procedure dankzij haar juridische team.

Ikeakleedjes en fotolijstjes

Na Rusland kwam Dijkema uit voor HR Macerata en nu Megabox Vallefoglia, alweer haar derde en vierde club in Italië. En de groepsfase van het EK volleybal brengt haar nu in Tallinn, de hoofdstad van Estland waar ze wonder boven wonder nog nooit eerder was, gedurende al die jaren van hot naar her voor de sport. “Ik ben benieuwd, al zie ik zo’n stad meestal vooral door de ramen van de bus. We gaan er geen toeristje spelen.”

Nu ze voor de zoveelste keer voor een nieuwe club uitkomt, kan ze ook niet zeggen dat ze de boel er een stuk gezelliger op maakt in de Italiaanse Marche. “Ik ben nu 33 jaar en hecht mij aan heel weinig dingen meer. Aan plekken, huisjes, appartementen waar ik kom. Meestal regelt zo’n club een appartement en vroeger ging ik dat dan helemaal leuk maken. Met Ikeakleedjes en fotolijstjes. Daar begin ik niet meer aan. Want ik weet: ik ben hier misschien hooguit twee jaar en dan verander ik weer van club.”

Ergens een treurige constatering, vindt ze ook zelf. “Zielig. Sneu. En ik voel mij ook wel een beetje afgestompt.” Tegelijkertijd komt het voort uit het feit dat ze die gezellige plek wél heeft. Ze heeft een appartement in Amsterdam gekocht. “Daar ben ik zo veel mogelijk gedurende de zomer, als de competitie stilligt. Dat voelt dan echt als thuiskomen. Ik hecht steeds meer waarde aan dat huisje, en aan Nederland.”

Zomer

Natuurlijk is de zomer ook druk met de krankzinnige volle volleybalkalender. “Maar ik voel mij helemaal gelukkig als ik na zo’n trainingsdag op Papendal weer naar huis kan. Dan rijd ik ietsje harder en zit ik daarna gewoon lekker op mijn eigen bankje.”

Door al die periodes in het buitenland geniet ze van zaken waar veel Nederlanders niet zo snel bij stilstaan. Lachend: “Overzichtelijke snelwegen, voorgesneden groente in de supermarkt. Heerlijk!”

Maar het eeuwige reizen heeft haar ook veel gebracht. Dijkema verveelt zich snel. Continu die nieuwe omgeving houdt haar fris. Ze is vastberaden om volgend jaar met het nationale team naar de Olympische Spelen te gaan. Het contract bij haar club loopt tot en met eind volgend jaar. Dan is ze 34 jaar.

Of dat een mooi moment is om definitief terug te keren naar haar eigen huisje in Nederland? “Nou, deze tijd komt nooit meer terug. Hoe ouder ik word, hoe beter ik dat besef. Het is ook relatief veel geld verdienen. Zolang dat nog kan en ik het leuk vind en fit ben, moet ik dat niet zomaar aan de kant schuiven. Ik sta er ook steeds chiller in, merk ik. Niet dat ik niet meer ambitieus ben, maar wel dat ik probeer te genieten van wat ik heb.”

Kwetsbaar

Wel loert er een andere levensfase om de hoek: “Het wordt ieder jaar lastiger om weer vanuit Nederland naar het buitenland te gaan. Mensen om mij heen gaan trouwen, krijgen kinderen, en ik mis die dingen vaak. In het verleden was ik jonger en had ik minder binding. Dat is nu anders.”

Toch denkt Dijkema niet aan stoppen. Tenminste, niet meer.

“Door dat gedoe met Rusland was het wel spannend. Ik wist in die maanden niet of ik überhaupt weer bij een club zou komen te spelen. Ik was ineens heel onzeker en ook best kwetsbaar. Dat kon einde carrière zijn. Maar ik ging uit mezelf trainen. Besefte dat ik er nog niet klaar mee was. En in Italië heb ik ook zoveel plezier teruggevonden in het spel. Ik denk vaak na over hoe ik later iets voor het Nederlandse volleybal terug kan doen, maar nu geniet ik nog van hoe mooi het is.”