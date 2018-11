Volley Labyad hoogtepunt van vlak, kabbelend Avondje NAC

Zonder het publiek te verwarmen won Ajax met 0-3 In Breda. Het tweede doelpunt was de doodsteek voor de wedstrijd die nooit echt een wedstrijd werd. Ajax leek weinig trek te hebben in de evenaring van de 0-8 van een jaar geleden.



Ajax zou toch wel even met grote cijfers winnen van NAC?

Dat klopt. De quoteringen van de bookmakers en verwachtingen waren vooraf hoog. NAC stond voor het duel laatste met slechts 8 punten en een vrachtlading aan tegentreffers. Een overwinning van Ajax leverde de gokker dan ook slechts 1.11 keer de inzet op. Ook de uitslag van vorig jaar deed het zelfvertrouwen in Breda geen goed. De 0-8 was de grootste thuisnederlaag van NAC ooit en de grootste uitoverwinnng van Ajax ooit.



Hoeveel moeite kostte Ajax deze winstpartij?

Redelijk veel. Het duurde tot de 40 ste minuut tot Ajax op voorsprong kwam. Dat was met name te danken aan NAC-debutant Jethro Mashart die de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Daarvoor had Ajax amper een serieuze doelpoging gedaan. Na de 0-2, tien minuten na rust, was de wedstrijd gespeeld. Klaas-Jan Huntelaar maakte in de laatste minuut nog een treffer.