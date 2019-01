Volhouder Noussair Mazraoui zoekt zijn eigen weg

Niet om het een of ander, maar hij was wel toe aan de winterstop. Want de stap die Noussair Mazraoui (21) had gemaakt was héél groot. In de eerste helft van 2018 speelde hij nog voornamelijk met Jong Ajax in de Jupiler League. Eén wedstrijd per week, trainen met jonge talenten.



Vanaf de zomer ging het ineens los: basisspeler in Ajax 1, de eredivisie, de Champions League, soms drie duels in acht dagen, op hoog niveau.