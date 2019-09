Volgt in Singapore een derde seizoenszege voor Verstappen?

Adrian Newey en Max Verstappen in Singapore. Beeld BSR Agency

Geen lange rechte stukken, maar een stratencircuit waar je geen milli­seconde je aandacht mag verliezen. Een kronkelig rondje met niet minder dan 23 bochten waar remschijven overuren maken, zoals in de haakse knikken bij het Fullerton Hotel en het nationale oorlogsmonument.

Op dit circuit sprokkelde Verstappen in vier jaar tijd al 30 WK-punten bij elkaar. De laatste twee jaar kwali­ficeerde hij zich er als tweede en vorig jaar tekende hij ook voor die plek in de race, achter Lewis Hamilton. In de vrije trainingen was hij gisteren ook rap: de snelste in de eerste vrije training, tweede in de tweede, achter Hamilton.

Dus is het niet gek dat de meest gestelde vraag aan Verstappen luidt of zondag een derde seizoenszege volgt, na zijn overwinningen in Oostenrijk en Duitsland. Toch is zijn antwoord voorzichtig. “Omdat ik niet te positief wil zijn, want dan valt het meestal tegen,” verklaart hij, grinnikend. “Soms denk je dat een baan niet ideaal is en win je. Soms komt ’t omdat je geluk hebt en soms omdat je gewoon heel snel bent. Natuurlijk zijn mijn kansen hier veel groter dan in Monza, maar tegelijk biedt dat geen garanties. Daar moét wel eerst alles voor kloppen.”

Zo zijn er de recente motorproblemen en de perikelen bij de starts. Dat moet allemaal verholpen zijn, roepen Honda en Red Bull. “Maar dan nog, we moeten er zelf wel eerst staan,” zegt Verstappen. “Hoe snel je hier écht bent, is heel moeilijk in te schatten. Ook omdat je hier overdag traint en in het donker kwalificeert en racet, wat niet eenvoudig is voor de set-up van de auto. Heleboel factoren moeten dus eerst meezitten, voordat je bij dat goede resultaat komt.”