Volgende aanwinst voor Ajax: mondeling akkoord over Noorse middenvelder Sivert Mannsverk

Sivert Mannsverk speelde met Molde in de voorronde van de Champions League. Beeld AFP

De 21-jarige Mannsverk moet nog wel medisch gekeurd worden. De Noorse jeugdinternational vliegt vanavond of morgen naar Amsterdam. Deze week werd hij met zijn club nog uitgeschakeld door Galatasaray in de play-offs voor een plaats in de Champions League.

De naam van Mannsverk zong in de winterstop ook al rond bij een Nederlandse club, maar toen als mogelijke versterking voor Feyenoord. Hij werd gezien als alternatief voor Ramiz Zerrouki, die na stroeve onderhandelingen met FC Twente uiteindelijk pas deze zomer definitief neerstreek in Rotterdam.

In totaal kwamen er deze zomer al tien nieuwe spelers naar Amsterdam. Trainer Maurice Steijn verklapte gisteren al dat Ajax nog niet klaar is op de transfermarkt. Duidelijk was toen al dat er in ieder geval nog een controlerende middenvelder op zijn verlanglijstje stond.