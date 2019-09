Volewijckers wint eerste officiële wedstrijd

De Volewijckers in actie tegen Monnickendam tijdens de voorbereiding eerder dit seizoen. Beeld Dingena Mol

Amateurvoetbal

AFC heeft door een goede tweede helft de uitwedstrijd in en tegen Spakenburg met 4-2 gewonnen. Na een matige eerste helft stond de ploeg van coach Uli Landvreugd met 1-0 achter. Door Thomas van den Houten, Yordi Teijsse, Raily Ignacio en een eigen doelpunt van een speler van Spakenburg herstelde AFC zich na rust en won met 4-2. De regerend kampioen van de tweede divisie staat na twee duels met vier punten op de zesde plaats.

Als de amateurs van Ajax en OFC zich plaatsen voor de eerste ronde van de KNVB-beker spelen ze daarin tegen elkaar. Dat is de uitkomst van de loting, die dit weekeinde werd verricht. De clubs moeten dan wel de laatste voorronde van het bekertoernooi winnen. De amateurs van Ajax, die hun eerste wedstrijd in de zaterdag derde divisie thuis tegen DVS’33 Ermelo met liefst 4-0 verloren, spelen in bekervoorronde in Hardewijk tegen VVOG.

OFC, dat in de zondag derde divisie thuis niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Gemert, gaat in Naaldwijk op bezoek bij Westlandia. AFC is al zeker van de eerste ronde en speelt thuis tegen de winnaar van het duel tussen Odin ‘59 uit Heemskerk en Barendrecht. De profs van bekerwinnaar Ajax stromen, vanwege de wedstrijden in de Champions League, pas in de tweede ronde in.

De Dijk is het seizoen slecht begonnen. De naar de zaterdag hoofdklasse B gedegradeerde club verloor bij NSC Nijkerk met 3-0. Swift begon in dezelfde klasse wel goed. Door een doelpunt van nieuweling Koen Fokkema werd DETO in Vriezeveen met 1-0 verslagen.

JOS Watergraafsmeer heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de zondag hoofdklasse A met 4-4 gelijkgespeeld bij Hollandia in Hoorn. De gelijkmaker van de thuisploeg viel in blessuretijd. Voor JOS maakten Malcolm Esajas (twee), Reggie Schaap en Kobina Plange de doelpunten.

De Volewijckers heeft de eerste wedstrijd na de officiële naamswijziging gewonnen. De Meteoor werd in de strijd om de districtsbeker van de KNVB met 3-0 verslagen. Issam el Bakkali, die ook speelt bij ASV Lebo in de eredivisie zaalvoetbal maakte twee doelpunten. Het derde doelpunt van De Volewijckers in de derby in Noord was van Seranio Austin. Vierdeklasser De Volewijckers heeft ambities. Adviseur Co Adriaanse liet eerder in Het Parool weten de tweede profclub van Amsterdam te willen worden. “De weg naar de Keuken Kampioen Divisie is relatief kort. We hebben daarvoor zeven jaar nodig.”

Handbal

De handballers van landskampioen Aalsmeer hebben zich in de eerste wedstrijd van het seizoen in de BeNe-league lelijk laten verrassen. Houten was in sporthal De Bloemhof verrassend met 28-24 te sterk. Aalsmeer, dat vorige week nog de supercup won, had de nederlaag te wijten aan een dramatische eerste helft.De ploeg van coach Bert Bouwer keek bij rust tegen een 17-8 achterstand aan. Dat verschil kon Aalsmeer in de tweede helft niet meer goedmaken.