Volendamkeeper Filip Stankovic deed het goed tegen Ajax – een verhaal met Italiaanse vertakkingen

Keeper Filip Stankovic in actie voor Volendam. Beeld Pro Shots / Erich Snijder

Een 8 voor Filip Stankovic

In de Arena maakte Stankovic, de keeper van Volendam, een uitstekende indruk tegen Ajax. Het werd 1-1, Carel Eiting gaf die hoge ‘luie’ voorzet, het nieuwste voetbalcliché dat ik niet kan luchten of zien, en Alfred Schreuder kon zijn biezen pakken. Dat dankten we aan de zoon van een van de beste middenvelders van Europa in de jaren negentig, Dejan Stankovic. Het was Jurriaan van Wessem die me erop wees dat de connectie Volendam-Inter stoelt op de relatie tussen Wim Jonk en de trainer van de Primavera van Inter, Chivu. Het Lazio van Stankovic is een van de beste ploegen die de Serie A na de oorlog heeft gezien. Ik noem Verón, Crespo, beiden op hun hoogtepunt, Simeone, López en Nedved en de beste keeper van Italië, Peruzzi, met wie ik ooit at in een restaurant in Turijn. Ander verhaal.

