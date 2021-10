‘Vol adrenaline’ bij marathon Amsterdam, Tola loopt recordtijd

Tamirat Tola wint de TCS Amsterdam Marathon bij de mannen. Beeld ANP

Tola liep een parcoursrecord van 2.03.36 (officieus). De Nederlandse marathontitel voor de mannen ging naar de 35-jarige Khalid Choukoud met een tijd van 2.10.25 (officieus). Bij de vrouwen ging de nationale winst naar de 37-jarige Ruth der Meijden 2.29.56 (officieus).

Tola verbrak de oude toptijd in Amsterdam, die uit 2018 dateerde en op naam stond van de Keniaan Lawrence Cherono in 2.04.06. De Ethiopische atleet liep in de laatste 3 kilometer weg uit een kopgroep. Alleen zijn landgenoot Leul Gebresilase bleef nog enigszins in zijn buurt, maar zag in de slotfase de Keniaan Bernard Koech nog passeren. Die werd ongeveer een halve minuut na Tola tweede. Tola kwam naar Amsterdam met een persoonlijk record van 2.04.06.

Ook bij de vrouwen kwam de winnares tot een parcoursrecord. De Keniase Angela Tanui finishte in het Olympisch Stadion in 2.17.57 (officieus). Geen atlete liep dit jaar sneller. Het oude record in Amsterdam stond sinds de vorige editie van 2019 op naam van de Ethiopische Degitu Azimeraw: 2.19.26. De tweede plaats was voor Maureen Chepkemoi, eveneens een Keniase. Zij bleef, een kleine 2,5 minuten na Tanui, de Ethiopische Haven Hailu net voor.

Nederlandse kampioenen

Het is de tweede keer dat de Hagenaar Choukoud Nederlands kampioen op de marathon bij de mannen is geworden. Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak in Amsterdam. Hij richt zich op de marathon van New York. Bij de vrouwen ging de titel naar Ruth van der Meijden. De atlete uit Groesbeek finishte in 2.29.56.

Choukoud veroverde eerder in 2016 de Nederlandse marathontitel. Dit jaar scherpte de geboren Marokkaan in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet en ook al aan de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. In Tokio stapte hij afgelopen zomer uit vanwege maagklachten. Benjamin de Haan finishte als tweede in 2.13.03. De atleet, die dit jaar pas zijn eerste marathon liep, bleef daarmee boven de limiet voor deelname aan de EK, volgend jaar in München. Die staat op 2.12.30. Ronald Schröer pakte het brons in 2.13.52.

Van der Meijden nam in de slotfase afstand van titelverdedigster Bo Ummels en bleef maar net boven haar persoonlijke record van 2.29.30, eerder dit jaar gelopen in Enschede. Ummels bereikte, gehinderd door kramp, een kleine 2 minuten na de winnares de finish. Ook Van der Meijden veroverde eerder in 2016 de nationale titel. Eva van Zoonen finishte als derde Nederlandse, een kleine 10 minuten na Ummels.

Publiek en boze automobilisten

Zondag zijn er ruim 31.000 lopers in actie gekomen in de hoofdstad, de meesten op kortere afstanden. Na wedstrijden op verlaten vliegvelden en afgesloten terreinen, was er bij de marathon in Amsterdam eindelijk weer publiek.

In de Watergraafsmeer werden de lopers massaal aangemoedigd door publiek. Net voor kilometer 33 stonden honderden kinderen de kopgroep toe te juichen. Zij hadden net hun eigen hardloopwedstrijd gelopen en zaten nog vol adrenaline. Het is een verademing om dit punt te bereiken, zei Jochem Janse, die hier met zijn dochters stond en de marathon al drie keer liep. “Langs de Amstel en in Duivendrecht loop je vaak in je eentje, met maar een enkeling langs de kant. Hier is altijd enthousiasme, dat kan je goed gebruiken voor het laatste stuk.”

Even daarvoor, als het parcours de Middenweg passeert, hadden verkeersregelaars hun handen vol aan het tegenhouden van automobilisten die op pad zijn gegaan zonder ooit van de marathon te hebben gehoord. Woedend reageerden sommige mensen. De verkeersregelaars reageerden nauwelijks op het gevloek en getier. Dat er motoragenten op de achtergrond stonden, leek ook te helpen.

Fietsers ontsnappen

Even later, wat verderop in het parcours, bereiken lopers de oversteekplaats op de Zeeburgerdijk die vrijwilligers ‘de kooi’ noemen. Het is een van de vele oversteekplaatsen op het parcours van de marathon. Fietsers en voetgangers kunnen van de met dranghekken afgezette plak asfalt gebruik maken om van binnen de marathonring naar buiten te ontsnappen. Tientallen fietsers staan er te wachten tot de drukte minder wordt. Nu zijn het vooral nog marathonlopers die mikken op een tijd een eindje over de vier uur.

Als het kan treedt de sluis in werking en kan er tot halverwege worden overgestoken. Daar moet dan weer gewacht worden, een minuut of vijf in de kooi dus, maximaal. Het leidt tot veel vrolijkheid: fietsers zijn, veel meer dan automobilisten elders, best bereid even te wachten. Een van de mensen in de kooi: “Je kan dit ook zien als een vip-plaats, je staat echt tussen de lopers. En trouwens: je kan beter hier staan kijken, dan dat je moet lopen.”