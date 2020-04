Voetbalwereld verdeeld over besluit Uefa: financiële belangen zijn enorm

Marc Overmars, technisch directeur van Ajax. Beeld BSR Agency

1. Wat betekent het besluit van de Uefa concreet voor de eredivisie en eerste divisie?

Dat de resterende competitieduels tussen 1 juni en 3 augustus moeten worden afgewerkt. Tot 28 april mag er om gezondheidsredenen niet worden getraind. Een kabinetsmaatregel die mogelijk nog wordt verlengd. Profvoetballers hebben zo’n vier weken nodig om wedstrijdfit te worden. De KNVB hoopt het seizoen op 15 juni te kunnen hervatten.

2. Dat is normaal gesproken toch de periode waarin de profclubs hun voorbereiding op een nieuw seizoen beginnen?

Klopt. Maar dat nieuwe seizoen gaat nu in de derde week van augustus of pas in september van start. De groepsfase van de Champions League begint in oktober en eindigt vlak voor kerst. Voor de voorronden van de Europese toernooien moet nog een (verkorte) vorm worden uitgedacht. Al het interlandvoetbal dat gepland stond voor de maand juni wordt verplaatst naar een later tijdstip.

3. En wat gebeurt met de huidige Champions League en Europa League?

Die worden ook eind juli of begin augustus afgerond. Het is niet denkbeeldig dat de kwartfinales en halve finales van die toernooien over één wedstrijd gaan. Of dat de halve finales en finale worden vervangen door een final four. Het resterende programma zal hoe dan ook moeten worden ingekrompen. Daarover buigt de Uefa zich.

4. Waarom zet het voetbal, in navolging van de meeste andere sporten, geen punt achter dit seizoen?

De sportieve en financiële belangen om de competities af te maken zijn enorm in landen als Engeland, Duitsland en Spanje. Topclubs dreigen honderden miljoenen mis te lopen (vooral tv-gelden die nog moeten worden uitbetaald) en de Premier League, de Bundesliga en La Liga proberen dat onheil af te wenden. Onder druk van de clubs en hun bonden is de Uefa naarstig op zoek naar oplossingen.

5. Is de KNVB aan dat besluit gebonden?

Nee, maar de Nederlandse voetbalbond conformeert zich wel aan de ‘sterke aanbeveling’ van de Uefa om de competities in juli en augustus af te maken. KNVB-directeur Eric Gudde in het AD: “Je bent één van de 55 landen binnen een voetbalgemeenschap. Je hebt internationale aspiraties, je speelt in Europacuptoernooien en op dit front zou je dan op eigen houtje kunnen gaan opereren? Dan krijg je een rare situatie.’’

6. Hoe denken de Nederlandse clubs erover?

Die zijn niet allemaal even blij met dit besluit. Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, reageerde uitgesproken. Tegenover De Telegraaf: “Ik vind dat de competitie moet stoppen. Ik weet dat er heel veel clubs ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dan de eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol is er vanaf: noem het zoals je wilt.” Ajaxtrainer Erik ten Hag: “Voetbal is in tijden van zo’n crisis een bijzaak. Met deze wereldproblematiek staat gezondheid op de eerste plek. Voetbal is dan niet meer relevant.” Eerder al drongen Fortuna Sittard-eigenaar Isitan Gün en Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle, bij de KNVB aan op het stop zetten van de competitie.

7. Hoe groot is de kans dat de KNVB daar gehoor aan geeft?

De voetbalbond laat zich in eerste instantie leiden door het RIVM en de overheid. Het kabinet sluit niet uit dat de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook ná 28 april gelden. Om voetballers wedstrijdfit te krijgen na zo’n lange periode van inactiviteit zijn zeker vier trainingsweken nodig. Dat maakt het hervatten van de competitie half juni, zoals de KNVB beoogt, al zo goed als onhaalbaar.

8. Wat betekent dat financieel voor het Nederlandse betaald voetbal?

Dat heeft hulp nodig om te overleven. Veel eredivisieclubs en de meeste clubs uit de eerste divisie hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Op grote schaal is arbeidstijdverkorting voor het personeel aangevraagd, spelers en trainers incluis. De Fifa en Uefa werken intussen aan een noodfonds om bonden en clubs financieel te ondersteunen. In Nederland werkt de KNVB met hoofdsponsor ING aan een plan om de betaald voetbalorganisaties economisch de hand te reiken.