Voetbalvrouwen krijgen twee weken voor EK harde tik te verwerken

Oranje-aanvaller Vivianne Miedema. Op 9 juli begint Nederland het EK als titelverdediger tegen Zweden. Beeld Getty Images

Na de smadelijke 5-1 nederlaag tegen Engeland spraken staf en speelsters van Oranje met één mond: we hebben nog twee weken tot aan het EK. Zo van, we hebben nog voldoende tijd om dingen te verbeteren. Het was realistischer geweest als ze in koor hadden gezegd: we hebben nog máár twee weken tot aan het EK. Want de tijd dringt en er is werk aan de winkel.

De wedstrijd van vrijdagavond in Leeds, de twaalfde onder Mark Parsons als bondscoach, eindigde voor Nederland in de grootste nederlaag sinds 7 juni 2011, toen Duitsland in Aken met 5-0 te sterk was. Twee dagen later, na de ochtendtraining in Zeist, zei de Brit dat hij alweer vooruit keek: naar de WK-kwalificatiewedstrijd van morgen in Enschede tegen Belarus. Nederland moet dat duel winnen om zicht te houden op rechtstreekse plaatsing voor het WK van volgend jaar.

Eigenlijk stond dat duel voor 12 april op de agenda. Doordat de KNVB aanvankelijk weigerde om tegen Belarus te spelen – en later bakzeil haalde bij de Uefa en Fifa – werd de ontmoeting verschoven naar morgen, midden in de voorbereiding op het EK. Parsons zei daar geen probleem mee te hebben. Hij zag in de wedstrijd, zo kort na het echec tegen Engeland, juist een mogelijkheid om de koppies van zijn speelsters weer omhoog te krijgen. Al benadrukte hij wel dat Belarus zeker niet onderschat mag worden.

Compact spelen, met hoge druk

Uiteraard keek Parsons gisteren in Zeist ook terug op de ontmoeting met Engeland, in zijn ogen dé favoriet voor de Europese titel. Hij herhaalde wat hij ook in Leeds had gezegd, dat Nederland het 56 minuten juist heel goed had gedaan. De Brit zag zijn team spelen zoals hij graag ziet, compact, met aanvallers die hoog druk zetten op de verdedigers van de tegenpartij en met inschuivende linies die het veld klein maken. Het Engeland van Sarina Wiegman had voor rust inderdaad moeite met die speelwijze.

Maar Parsons zag ook wat er gebeurt als zijn moegestreden speelsters niet in staat zijn die tactiek negentig minuten uit te voeren. De ruimtes tussen de linies werden zo groot, dat de Engelsen zich in een speeltuin waanden. De Nederlandse speelsters werden volledig overlopen en vierden het laatste fluitsignaal als een bevrijding. Parsons toonde zich kritisch op zichzelf. Hij had het zien gebeuren, had verzuimd in te grijpen en nam zijn speelsters in bescherming. “Hoe kan ik kritisch zijn op speelsters als het grotere plaatje niet klopt?”

Klaar voor de Zweden

Parsons heeft nog dertien dagen om het grote plaatje rond te krijgen. Op 9 juli begint Nederland het EK als titelverdediger tegen Zweden, dat achter de Verenigde Staten de tweede plaats op de wereldranglijst inneemt en wordt gezien als een van de favorieten voor de Europese titel. Hij zei zich geen zorgen te maken, vertelde dat hij met zijn team op de goede weg is en dat Nederland straks fysiek en mentaal klaar is voor het duel met Zweden. “Ook in die wedstrijd krijgen we moeilijke momenten en dan moeten we het beter doen dan tegen Engeland.”

Op het EK zal Parsons niet afwijken van zijn speelwijze, want, zo vertelde hij: “Dit systeem van druk zetten past het best bij de kwaliteiten van de speelsters.” Jackie Groenen, de middenvelder van Manchester United, zei daarentegen dat ze compact maar ‘een stom woord’ vond. Aan de kant van het trainingsveld in Zeist ventileerde zij een andere spelopvatting dan de bondscoach. “Ik vind juist dat wij heel sterk zijn als we het veld groot houden. Wij zijn gewoon graag aan de bal, dat compacte en dat counteren, dat past niet bij ons.”