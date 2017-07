Voetbalsters verslaan ook Denemarken op EK

Net als zondag in de openingswedstrijd tegen Noorwegen volstond ook tegen Denemarken één doelpunt. Sherida Spitse besliste de wedstrijd op Het Kasteel in Rotterdam in de twintigste minuut uit een strafschop: 1-0.



Oranje ontsnapte in de tweede helft aan de gelijkmaker, met dank aan keepster Sari van Veenendaal. Met zes punten uit twee wedstrijden gaat Oranje aan kop in groep A, België en Denemarken volgen met drie punten, Noorwegen staat op nul.



Een gelijkspel maandag in Tilburg tegen de Belgische voetbalsters volstaat voor een plek in de kwartfinales. Bij een nederlaag is Oranje afhankelijk van het resultaat bij Denemarken - Noorwegen. Bij winst van de Denen wordt naar het doelsaldo gekeken.



Lees ook: Vrouwenvoetbal: steeds meer spelers, maar de weerstand blijft