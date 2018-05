Voetbalsters van Ajax prolongeren landstitel

Dankzij de zege in Hengelo (1-2) sloeg Ajax een onoverbrugbaar gat van vijf punten op de Twentse voetbalsters, met nog één wedstrijd te gaan.



De thuisclub kwam in de achttiende minuut op voorsprong via Ellen Jansen. Enkele minuten voor rust trok Marjolijn van den Bighelaar de stand gelijk. Desiree van Lunteren tikte aan het begin van de tweede helft de 1-2 binnen namens de Amsterdamse ploeg. De schaduwspits van Ajax, die in Oranje meestal als rechtsback staat opgesteld, rondde een steekpass door het midden beheerst af.



FC Twente wist ook in de vijf minuten blessuretijd niet meer langszij te komen, waardoor Ajax voor het tweede jaar op rij kampioen is in de eredivisie voor vrouwen. De ploeg uit Enschede was van 2013 tot en met 2016 vier keer op rij de beste.