Voetbalsters Spanje spelen niet tot bondsvoorzitter Rubiales is vertrokken

Jennifer Hermoso en voorzitter Luis Rubiales na de winst van Spanje tegen Engeland. Beeld REUTERS

Rubiales verklaarde eerder op vrijdag tijdens een persconferentie dat hij niet van plan was op te stappen. De beslissing leidde tot veel verontwaardiging. Zo onderneemt de Spaanse regering stappen tegen de voorzitter, terwijl de internationale spelersvakbond FIFpro en de Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD) eveneens maatregelen hebben aangekondigd.

Bondsvoorzitter Rubiales zei na het incident dat hij zich van geen kwaad bewust was en wuifde de kus maandag op de Spaanse radio weg. Een paar uur later ging Rubiales in een videoboodschap echter alsnog door het stof. Die excuses deed hij vrijdag in de persconferentie teniet, door te zeggen dat Hermoso zelf het initiatief voor de kus had genomen en hem had willen optillen.

Hermoso reageerde daarop in een verklaring van de spelersvakbond FutPro op sociale media: “Ik wil duidelijk maken dat ik geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf en dat ik geen enkel moment heb geprobeerd de president op te tillen.”

“Ik tolereer niet dat iemand mijn woord in twijfel trekt en al helemaal niet dat iemand iets verzint wat ik niet heb gezegd,” aldus Hermoso.