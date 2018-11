Voetbalsters Oranje voor de tweede keer naar WK

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde weliswaar bijna de hele wedstrijd in ondertal, maar hield makkelijk stand.



De Nederlandse voetbalsters horen zaterdagavond 8 december bij de loting in Parijs welke landen ze volgend jaar treffen in de groepsfase van het WK.



Bij het WK-debuut in 2015 gingen de voetbalsters zonder al te hoge verwachtingen naar Canada. De ploeg van de toenmalige bondscoach Roger Reijners wist weliswaar de achtste finales te bereiken, maar overtuigen deed Oranje toen nauwelijks.



Topfavorieten

Vorig jaar bij het EK in eigen land wisten de voetbalsters wel voor een hype te zorgen. Alle stadions zaten vol en Oranje pakte op overtuigende wijze de titel. Nu gaan de 'Leeuwinnen' als Europees kampioen naar Frankrijk. Ze staan misschien niet in het rijtje met topfavorieten als de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, maar ze behoren wel tot de outsiders. Al kostte kwalificatie voor het WK meer moeite dan aanvankelijk werd verwacht.



Ruim twee maanden nadat in Oslo directe plaatsing uit handen was gegeven, verzekerden de vrouwen zich in het mistige LIPO Park alsnog van een ticket naar Frankrijk.



De opgebouwde marge uit het eerste duel in Utrecht kwam ook met tien speelsters geen moment in gevaar. Aanvoerster Anouk Dekker moest al na zes minuten met rood van het veld. Dekker verslikte zich even in de bal en hield daarna op zo'n 25 meter van het doel de doorgebroken Ramona Bachmann vast.



Vervelend

Wiegman greep direct in door verdedigster Merel van Dongen in het veld te brengen voor Jill Roord. Voor Roord was dat wel vervelend. De middenveldster mocht eindelijk eens in de basis starten, als vervangster van de geblesseerde Jackie Groenen, maar dat duurde slechts dertien minuten.



Ook in ondertal hield Oranje makkelijk stand. De ploeg van Wiegman toonde aan voetballend veel beter te zijn dan Zwitserland, dat amper kansen wist te creëren.



Aan het begin van de tweede helft schoot Vivianne Miedema het laatste restje hoop bij de Zwitserse vrouwen weg. De spits van Arsenal glipte langs haar bewaakster en schoot de bal met links in de hoek: 0-1. De gelijkmaker van Coumba Sow, met een oranje bal, was voor de statistieken.