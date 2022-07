Voetbalsters Oranje spelen tweede duel op EK, zonder Miedema

Vivianne Miedema tijdens de wedstrijd tegen Zweden, afgelopen zaterdag. Beeld TIM KEETON/EPA

Oranje opende het EK afgelopen zaterdag met een gelijkspel tegen Zweden (1-1). Ook Portugal speelde toen gelijk, tegen Zwitserland (2-2).

De Oranje Leeuwinnen hebben op het EK opnieuw een enorme tegenvaller te verwerken gekregen met de positieve coronatest van topscorer Vivianne Miedema. Ook Jackie Groenen zit vanwege een besmetting met het coronavirus in isolatie.

Nederland mist eveneens keepster Sari van Veenendaal, die wegens een blessure dit toernooi niet meer in actie komt. Aniek Nouwen is onvoldoende hersteld van een blessure om mee te doen, maar is mogelijk de volgende wedstrijd wel weer beschikbaar.

