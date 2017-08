Voetbalsters Oranje overtuigend naar EK-finale

Dankzij doelpunten van Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens nam Oranje revanche voor de nederlaag tegen de Engelsen acht jaar geleden in de halve finale van het EK.



De nog altijd ongeslagen 'Leeuwinnen' treffen in de finale weer Denemarken, waarvan ze in de groep al met 1-0 wonnen. Het bereiken van de eindstrijd is al een historisch succes en dat kan zondag, weer in Enschede, alleen maar nog groter worden.



Ruimte

Oranje had het bijzonder lastig met de fysiek sterke Engelsen. De ploeg van Wiegman moet het normaal gesproken hebben van het voetballende vermogen, maar daar kreeg het tegen de nummer drie van het laatste WK amper tijd en ruimte voor. In de volgepakte Grolsch Veste werd iets anders gevraagd: bikkelen. En dat kunnen de 'Leeuwinnen' ook, zo toonden ze aan. Vooral Van de Donk ging voorop in de strijd.



De voetbalsters hadden ook over geluk niet te klagen, zoals alles eigenlijk het hele toernooi al behoorlijk meezit. Zo voorkwam Sherida Spitse met hulp van de paal dat een kopbal van Jade Moore over de doellijn zou vliegen. En ook in de tweede helft ontsnapte Oranje bij een aantal hachelijke momenten aan een tegentreffer. Bovendien wuifde de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart steeds alles weg als er weer een Engelse onderuit ging in het strafschopgebied.



Druk

De Engelsen probeerden vooral met hoge en diepe ballen zo snel mogelijk hun topscorer Jodie Taylor (vijf doelpunten) te bereiken. Taylor zat echter in de tang bij Anouk Dekker en Stefanie van der Gragt. De eerste goede aanval van Oranje leverde in de 22ste minuut wel direct een doelpunt op. Martens stuurde Jackie Groenen diep aan de rechterkant, waarna Groenen met haar voorzet precies het hoofd van Miedema vond: 1-0.



Oranje kwam daarna flink onder druk te staan, maar overleefde de Engelse storm en kreeg na een uur spelen ook nog eens hulp van Fara Williams. De gelouterde nummer tien van de 'Lionesses' kopte de bal te kort terug op keepster Siobhan Chamberlain en Van de Donk profiteerde dankbaar: 2-0. In blessuretijd maakte Martens ook nog de derde.