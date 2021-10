Voetbalsters Oranje in Minsk met moeite langs Belarus

Lieke Martens: belangrijk doelpunt. Beeld Pro Shots

Na een uur slecht voetbal en gemiste kansen tegen de nummer 53 van de Fifa-ranglijst, hadden de Leeuwinnen een bevlieging van sterspeelster Lieke Martens nodig om met een zege Wit-Rusland te verlaten. Twintig minuten voor tijd kapte de aanvalster van FC Barcelona naar haar rechter, en krulde ze de bal heerlijk in de verre hoek. Twee minuten later kopte Daniëlle van de Donk de 0-2 binnen.

In het Dinamo Stadion in Minsk, waar normaal ruim 22.000 toeschouwers passen, was het dinsdag akelig leeg. Dat had niets met coronamaatregelen van doen. Waar het vrouwenvoetbal in Nederland alsmaar populairder wordt, moet de sport in Belarus nog veel terrein winnen.

Gebrek aan grote kansen

Waar Oranje vrijdag nog langs Cyprus wervelde (0-8), maakte de ploeg er dinsdag in de eerste helft een potje van. Vrijwel het hele team haalde niet het gebruikelijke niveau. En de kansen die er dan wel waren, werden simpel verkwanseld.

Wellicht was de afwezigheid van topspeelster Vivianne Miedema een belangrijke reden voor de tegenvallende interland. De topscorer van de Leeuwinnen werd enkele dagen eerder door de KNVB op vakantie gestuurd, nadat Arsenal had verzocht de spits rust te geven. Jill Roord, die tegen Cyprus een hattrick maakte, mocht het in de spitspositie laten zien. Maar zij kreeg tegen de het stugge Oost-Europese land amper ruimte en werd door haar ploeggenoten bovendien bijna nooit bereikt.

Een uur lang ploeterde Oranje en kwam zelfs goed weg. De Wit-Russische Hanna Pilipenka kwam wel heel vrij voor het doel van keepster Sari van Veenendaal. Haar kopbal miste snelheid, kracht en richting. Amper tien minuten later stond er een voorsprong voor Nederland op het scorebord. Langs de lijn haalde bondscoach Mark Parsons na de late doelpunten opgelucht adem.

Nederland staat bovenaan in de WK-kwalificatiegroep, met tien punten.