Voetbalsters FC Twente stunten met zege op koploper Ajax

Lysanne van der Wal van FC Twente in duel met Linda Bakker van Ajax. Beeld BSR Agency

Net als bij de mannen staat ook op de vrouwen van Ajax dit seizoen geen maat. De Amsterdamse vrouwen wonnen tot aan de uitwedstrijd bij FC Twente alle zeven duels, maar aan die ongenaakbare status kwam in Enschede een einde.

De ploeg van Tommy Stroot begon net als vorige week tegen PSV niet goed, kwam ook nu op achterstand, maar wederom knokte de ploeg zich terug in de wedstrijd. Vlak voor rust kwam FC Twente op een curieuze wijze op 1-1 door een merkwaardige eigen goal van de ervaren international Stefanie van der Gragt, die de bal over haar eigen doelvrouwe kopte.

FC Twente mocht zich daarna nog beklagen dat een harde overtreding van Ajax-keeper Lize Kop op Bente Jansen niet werd bestraft met een rode kaart. Net als tegen PSV was ook nu Fenna Kalma verantwoordelijk voor de winnende treffer. Zij schoof een voorzet van Jansen binnen, waardoor FC Twente terug is in de titelrace.