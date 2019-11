Voetbalsters blijven winnen in EK-kwalificatie

Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk vieren de 2-1 tegen Slovenië. Beeld BSR Agency

Sherida Spitse, die haar 175ste interland speelde, bracht de eerste twee treffers van Oranje op haar naam. De Nederlandse recordinternational scoorde twee keer uit strafschoppen (1-1 en 2-1). Daarna trof ook topschutter Vivianne Miedema twee keer doel.

Oranje ging in het goedgevulde GelreDome gretig van start. In een hoog tempo trachtte de Europese kampioen de Sloveense verdediging stuk te spelen. Jill Roord en Shanice van de Sanden lieten zich gelden met individuele acties op de flanken, maar in het strafschopgebied was de thuisploeg niet slagvaardig genoeg. Met name Miedema was ongelukkig in de afronding.

Na een half uur kwam Slovenië verrassend op voorsprong. De Nederlandse defensie liet een vrije trap lopen voor keepster Sari van Veenendaal. Kaja Erzen zat er echter attent tussen en rondde beheerst af, 0-1. Binnen vier minuten was het gelijk. Jackie Groenen liet zich slim vallen, waarna Spitse van elf meter raak schoot: 1-1.

De 29-jarige middenvelder van Valerenga benutte in de 53ste minuut opnieuw een strafschop nadat Miedema was gevloerd: 2-1. Met een geplaatste kopbal uit een ingestudeerde hoekschop zorgde Miedema zelf voor 3-1, waarna ze uit een fraai uitgespeelde aanval ook voor 4-1 tekende. Groenen schoot daarna nog hard op de lat.

Oranje leidt in groep A riant, met achttien punten uit zes duels. De ‘achtervolgers’ Rusland, Kosovo en Slovenië staan nog maar op zes punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het EK van 2021 in Engeland. De eerstvolgende poulewedstrijd van Nederland is op 10 april in en tegen Kosovo.

Nederland won vorige maand in Slovenië met 4-2. In dat duel kwam Oranje ook eerst op achterstand (1-0) en later kwam de thuisploeg ook nog terug tot 2-2, voordat Spitse in de slotfase met twee treffers alsnog de winst veiligstelde.