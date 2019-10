Voetbalsters blijven foutloos op weg naar EK

Danielle van de Donk. Beeld BSR Agency

De Russinnen zijn op papier de grootste concurrent in groep A, maar ook zij konden de ‘Leeuwinnen’ niet echt in de problemen brengen.

Uitgerekend Daniëlle van de Donk, die al voor de aftrap werd gehuldigd omdat ze in haar geboortestreek haar honderdste interland speelde, opende de score. Kort nadat ze door het publiek in de 10e minuut was toegezongen, kreeg de nummer 10 een pass van Renate Jansen via een tegenstander precies voor haar voeten. Van de Donk schoot vol overtuiging haar 18e interlanddoelpunt binnen.

De vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman hadden het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken als ze daarna direct hadden doorgedrukt. Sherida Spitse miste na 25 minuten een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. De Friezin, die in de voorgaande drie kwalificatieduels uit spelhervattingen maar liefst vijf keer scoorde, schoot vanaf 11 meter zo zwak in dat de Russische keepster haar strafschop vrij makkelijk kon keren.

Moeizaam

Wiegman hield tegen Rusland, dat ook nog foutloos was in de groep, vast aan het elftal dat vrijdag zo moeizaam won bij Slovenië (2-4). Weer bleek dat Oranje zonder een handvol geblesseerde basisspeelsters (Stefanie van der Gragt, Jackie Groenen, Lieke Martens, Shanice van de Sanden en in iets mindere mate Kika van Es) toch echt een stuk minder is. Wiegman krijgt nogal eens kritiek omdat ze vrijwel altijd kiest voor dezelfde ploeg, maar ‘vaste’ reserves als Jansen en ook Jill Roord konden tegen Slovenië en Rusland niet laten zien waarom ze in de basis zouden horen.

Hoe enthousiast de bijna 24.000 toeschouwers in het Philips-stadion ook waren, ze kregen weinig leuks voorgeschoteld. Rusland was zelfs een keer dicht bij de gelijkmaker, toen Marina Fedorova op de paal schoot. Vivianne Miedema haalde de spanning uit de wedstrijd door na een uur op aangeven van rechtsback Liza van der Most, die de geblesseerd uitgevallen Desiree van Lunteren had vervangen, de 2-0 in te koppen. De spits barstte na haar 65e interlanddoelpunt in tranen uit, het gevolg van trieste privéomstandigheden.