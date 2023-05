Voetbalsters Ajax veroveren titel met ruime zege bij PEC Zwolle

Spelers van Ajax vieren het behalen van het kampioenschap na afloop van de Nederlandse Eredivisie vrouwen wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax in het MAC3Park stadion. Beeld ANP

Romée Leuchter was belangrijk voor Ajax. De Oranje-international was goed voor twee treffers en twee assists, op Quinty Sabajo en Tiny Hoekstra. Hoekstra maakte ook een tweede doelpunt en Ashleigh Weerden was eveneens trefzeker voor de nieuwe landskampioen.

Ajax had vorig weekend in een rechtstreeks duel de koppositie van Twente overgenomen dankzij een 1-0-overwinning op de titelverdediger. Bakker had zich na de zege op de rivaal nog niet rijk gerekend. “We hebben nu nog niets, we moeten tegen PEC Zwolle ook nog aan de bak,” zei de coach vorige week.

De waarschuwing bleek in de eerste helft op zijn plaats. PEC Zwolle joeg de bezoekers schrik aan door binnen de kortste keren de paal te raken. Leuchter bracht echter de rust terug door even later de score te openen. Na een pass van Nadine Noordam schoof ze bal koelbloedig in de verre hoek (0-1). PEC Zwolle gaf zich nog niet gewonnen en Ajax-keeper Lize Kop moest een paar keer handelend optreden.

Met dank aan Leuchter besliste Ajax vervolgens de wedstrijd in de slotfase van de eerste helft. De international bood Sabajo een niet te missen kans voor de 2-0 en maakte zelf de 3-0 na een fraaie individuele actie. Vier minuten na rust tekende ze voor de assist op de scorende Hoekstra (0-4). Hoekstra maakte tien minuten later ook haar tweede doelpunt, voordat Weerden in de 65e minuut de 0-6 binnenschoot. Bo van Egmond deed in de slotfase wat terug namens PEC Zwolle.

Voor Ajax is het de derde titel uit de clubhistorie, na de eerdere kampioenschappen van 2017 en 2018. Achtvoudig kampioen Twente was sindsdien drie keer de beste ploeg in de Vrouwen Eredivisie. In 2020 werd de competitie niet afgemaakt vanwege de coronacrisis.