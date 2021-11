Voetbalsters Ajax pakken periodetitel met klinkende zege op PSV

Beeld Pro Shots / Remko Kool

Bij een gelijkspel in Amsterdam was de periodetitel naar Feyenoord gegaan, dat tot nu toe 15 punten pakte. De Rotterdamse voetbalsters, bezig aan hun eerste seizoen in de Eredivisie Vrouwen, hielden landskampioen FC Twente vrijdag op 0-0. Twente heeft 14 punten.

Binnen een half uur leidde Ajax al met 3-0 via doelpunten van aanvoerster Marjolijn van den Bighelaar, Nadine Noordam en Chasity Grant. In de tweede helft liep de ploeg van Schenkel verder weg door twee doelpunten van Romée Leuchter. Tussendoor deed aanvoerster Mandy van den Berg iets terug namens PSV.

De Eredivisie Vrouwen kent dit seizoen een nieuwe competitieopzet, met voor het eerst ook periodetitels. De winnaars hiervan komen later in het seizoen uit in een nieuwe vorm van de Eredivisie Cup. In dat nieuwe model wordt via knock-outwedstrijden gespeeld om de winst van deze trofee.