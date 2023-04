Voetbalsters Ajax pakken met nog één wedstrijd te gaan koppositie Eredivisie

Speelsters van Ajax vieren de overwinning. Beeld ANP

Tiny Hoekstra maakte in Amsterdam in de 14e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Uit de rebound tikte ze de bal binnen nadat Oranjekeeper Daphne van Domselaar het schot van Chasity Grant had gestopt. Twente raakte daarna nog twee keer de lat, maar de gelijkmaker viel niet op De Toekomst.

Ajax speelt de laatste wedstrijd volgende week zondag uit tegen PEC Zwolle. FC Twente speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Feyenoord en moet hopen op puntenverlies van de Amsterdammers. De laatste keer dat Ajax kampioen werd, was in het seizoen 2017/18. De afgelopen drie landstitels gingen naar FC Twente.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ajax Vrouwen (@ajaxvrouwen) op 29 Apr 2023 om 9:32 PDT

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: