Voetbalsters Ajax naar Belfast, Amsterdam Pirates aan kop

Voetbal

De voetbalsters van landskampioen Ajax spelen het kwalificatietoernooi voor de Champions League in Belfast in Noord-Ierland. Ajax neemt het tussen 7 en 13 augustus op tegen Thór/KA uit IJsland, Waxford Youths uit Ierland en Linfield uit Noord-Ierland. Alleen de winnaar plaatst zich voor de knock-outfase. De ploeg van coach Benno Nihom plaatste zich afgelopen seizoen voor de Champions League, maar werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door het Italiaanse Brescia.



HBOK is gedegradeerd uit zaterdag tweede klasse. De club uit Zunderdorp verloor de beslissingswedstrijd in de nacompetitie tegen Lopik met 4-3. Stein Wiedemeijer, Dani Braspenning en Sverre Ubbels maakten de doelpunten voor HBOK. De ploeg van coach Jan de Haze eindigde het duel met negen spelers. Ubbels en Mick Römer kregen een rode kaart. De degradatie naar de derde klasse is een fikse tegenvaller. HBOK heeft zich voor volgend seizoen onder andere versterkt met Mostapha el Aamrani, Achmed Ahahaou, Said Bentohami en Giovanni Sabajo, die het afgelopen seizoen bij De Dijk in de tweede divisie speelden.



Handbal

Een opvallende transfer in de vrouweneredivisie. Dominique Koppe verruilt landskampioen VOC voor concurrent Dalfsen. De 23-jarige cirkelspeelster komt al sinds de jeugd uit voor VOC en werd de afgelopen twee seizoenen, ten koste van Dalfsen, kampioen met de club uit Amsterdam-Noord. Koppe treft bij Dalfsen haar zus Silvana, die ook in de jeugd bij VOC speelde.



Honkbal

Amsterdam Pirates is de nieuwe koploper in de hoofdklasse. De ploeg profiteerde deze speelronde door drie overwinningen op Twins (13-2, 6-1 en 8-6) optimaal van de twee nederlagen dit weekeinde van de oude lijstaanvoerder Neptunus tegen HCAW. Voor de zege van zondag in Rosmalen moest Pirates vol aan de bak. De Amsterdamse ploeg stonden aan het begin van de achtste inning met 6-4 achter. Mede door een driehonkslag van rechtsvelder Linoy Croes maakte Pirates in die voorlaatste inning vier punten en won met 8-6. Koploper Pirates heeft twee punten meer dan nummer twee Neptunus en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.