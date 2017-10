Voetbalsters Ajax in slotfase langs Brescia

Op sportpark De Toekomst eindigde de wedstrijd tegen de Italiaanse club in 1-0. Op aangeven van Desiree van Lunteren kopte Linda Bakker de bal in de 87e minuut via de binnenkant van de paal in het doel.



Ajax speelde een groot deel van de wedstrijd met een speelster minder. Marjolijn van den Bighelaar kreeg in de 21e minuut een directe rode kaart. De aanvalster maakte volgens de scheidsrechter een slaande beweging. Ajax hield stand en sloeg in de slotfase zelf toe. De return is volgende week in Italië.



Ajax veroverde vorig seizoen voor het eerst de titel in de eredivisie voor vrouwen en debuteert in de Champions League. Het elftal van trainer Benno Nihom bereikte het hoofdtoernooi door in de kwalificatie af te rekenen met het Estse Pärnu Jalgpalliklubi, het Letse Rigas FS en het Belgische Standard Luik.