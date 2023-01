Voetbalster Pelova verruilt Ajax voor Arsenal

In 86 wedstrijden scoorde Pelova veertien keer. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Pelova speelde sinds de zomer van 2019 bij Ajax. Ze kwam destijds over van ADO Den Haag. Ze maakte bij Ajax in augustus 2019 haar debuut in de uitwedstrijd tegen VV Alkmaar. Sindsdien speelde de international van Oranje 86 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin ze veertien keer scoorde.

“Ik besef het nu nog niet, maar zodra ik in het vliegtuig stap komen de tranen misschien,” aldus Pelova op de clubwebsite. Met Ajax veroverde ze in 2022 de beker. “Het afgelopen halfjaar was geweldig. Het team was zo leuk, de jonkies zijn zo leuk, alles klopte gewoon. Ik heb elke minuut genoten, zelfs op trainingen. Ik ga mijn teamgenoten enorm missen.”

Bij Arsenal is Pelova niet de enige Nederlandse. Bij de club speelt ook topspits Vivianne Miedema, die door een blessure langdurig is uitgeschakeld.

