Voetbalster Hermoso dient formele klacht in over ongevraagde kus van bondsvoorzitter Rubiales

Jennifer Hermoso tijdens het WK. Beeld AFP

Hermoso heeft de aanklacht persoonlijk gedaan op het hoofdkantoor van de procureur-generaal. Het OM in Madrid was zelf al gaan onderzoeken of er sprake is van aanranding door Rubiales, die wereldwijde verontwaardiging over zich afriep door bij de huldiging van het Spaanse team na de gewonnen WK-finale in Sydney Hermoso vol op de lippen te kussen.

De voetbalster kreeg vijftien dagen de tijd om een formele klacht in te dienen. Als seksueel misbruik wordt aangetoond, kan Rubiales een celstraf van een tot vier jaar krijgen.

Lopend onderzoek

Tegen Rubiales loopt al een onderzoek door de wereldvoetbalbond Fifa. Die heeft de voorzitter, die nog altijd niet uit eigen beweging zijn functie heeft neergelegd, voor negentig dagen geschorst. Ook de hoogste Spaanse sportrechtbank doet onderzoek naar ‘ernstig wangedrag’ van Rubiales.

Volgens de aanklager heeft Hermoso een getuigenis afgelegd en kan de klacht nu ‘zo snel mogelijk’ worden behandeld. De speelster heeft gezegd dat ze niet gekust wilde worden en dat ze zich ‘kwetsbaar en slachtoffer van agressie’ voelde.

Rubiales heeft al enkele keren spijt betuigd, maar blijft volhouden dat de kus ‘spontaan en met wederzijdse instemming’ was. Hij liet recent weten dat hij zich het slachtoffer voelt van een hetze en zei dat hij zal blijven vechten om zijn naam te zuiveren.

Steun

Het nieuws over de formele klacht was nog maar net bekend, of de Spaanse waarnemend minister van Gelijkheid, Irene Montero, sprak haar steun al uit voor de beslissing van Hermoso. “Jenni Hermoso, je bent niet alleen. We zijn met miljoenen.”

De voetballers van Spanje betuigden maandag hun solidariteit met hun vrouwelijke collega’s. “We willen het onaanvaardbare gedrag aan de kaak stellen van de heer Rubiales,” zeiden de mannen in een gezamenlijke verklaring die door international Álvaro Morata werd voorgelezen.

“Het Spaanse voetbal moet een bron van respect, inspiratie, inclusiviteit en diversiteit zijn en een voorbeeld, zowel op als naast het veld.”