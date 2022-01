Nieuws

Voetbalmakelaar Mino Raiola ondergaat operatie in Milaan

De bekende voetbalmakelaar Mino Raiola is opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Eerder meldde de krant La Gazzetta dello Sport dat de Nederlander met Italiaanse roots hier woensdag een spoedoperatie ondergaan, maar het bleek te gaan om een geplande operatie.