Voetballer Oussama Idrissi: ‘Ik ben mijn droom blijven najagen’

Voor Oussama Idrissi is voetbal net als schaken. In het spel achter het spel ontdekt hij telkens weer nieuwe tactieken. ‘Fysiek heb ik als sporter mijn grenzen, maar in mijn hoofd kan ik me blijven ontwikkelen.’

Hoe Oussama Idrissi (25) zichzelf omschrijft? Als een voetballiefhebber. Hij volgt de wedstrijden op tv. Live en samenvattingen. Hij leest er veel over: interviews, boeken, maar ook achtergrondverhalen, analyses. “Ik verdiep me in het spel en de spelers. Ik geniet van de schoonheid van voetbal, ongedwongen, maar ik kijk er ook kritisch naar.”



Het is die instelling, die blik, die hem ver heeft gebracht in de sport: hij combineert de vrijheid van de pleintjesvoetballer met de ernst van de beroepsvoetballer. Idrissi wordt gedreven door plezier en ambitie. Als klein ventje in Bergen op Zoom zocht hij het al snel hogerop: van Dosko naar FC Bergen naar RKSV Halsteren. Bij de ene club speelden betere voetballers en bij de volgende club liepen weer betere trainers rond of speelde hij net weer een divisie hoger. Via regionale KNVB-elftallen werd hij gescout door NAC. En na NAC kwam Feyenoord. Het was één rechte lijn omhoog.

Harder werken

“Toen ik begon met voetballen, merkte ik dat ik beter was dan veel jongetjes om me heen. Ik speelde makkelijk mannetjes uit, scoorde veel. Mijn droom was profvoetballer worden, maar dat is dan nog heel ver weg. Stapje voor stapje probeerde ik hogerop te komen en telkens voelde ik na een paar maanden of een half jaar bij een nieuwe club dat ik aanhaakte bij het niveau. Totdat ik in Feyenoord onder 19 jaar terechtkwam.”

Idrissi (1,78 meter, 74 kilo) is niet de kleinste, maar ook geen beer van een vent. In de A-junioren van Feyenoord schoten medespelers hem fysiek voorbij. “Jongens om mij heen werden sterker. Mijn lichaam had er meer tijd voor nodig. Dan stagneert je ontwikkeling en ga je nadenken. Ik had destijds een andere keuze kunnen maken. Ik heb veel gesprekken gehad met mijn vader. Ouders willen het beste voor hun kind. Mijn vader hield mij een spiegel voor. Hij wilde me niet mijn droom afnemen, maar hij wilde ook niet dat ik naïef zou zijn. Hij wees me op de mogelijkheid om weer te gaan studeren.”

Vader Hassan Idrissi, zoon van een Marokkaanse arbeidsmigrant, had zelf een hbo-opleiding afgerond en vond maatschappelijk zijn weg in Bergen op Zoom. Hij werkt nu al 25 jaar bij de jeugdzorg. “Hij geeft kinderen die het even moeilijk hebben, die niet in een kansrijke positie zitten, ondersteuning. Mijn twee broertjes, mijn zusje en ik kregen zijn verhalen mee. Die gaven ons een bredere blik op het leven.”

De jonge voetballer stond op een kruispunt. Hij was van 5 vwo al teruggegaan naar 5 havo, omdat de sport hem van bijna al zijn tijd beroofde. Een hbo-opleiding sportmarketing en -management kapte hij na drie maanden noodgedwongen af, omdat hij met de nationale jeugdteams te vaak in het buitenland was. Moest hij de studie toch maar weer oppakken? “Ik ben mijn droom blijven najagen, in het besef dat ik er nog harder voor moest werken. Geaccepteerd dat ik het even moeilijker had. Ik had de kracht om door die zure appel heen te bijten.”

Ploeg van winnaars

Bij FC Groningen brak Idrissi door, bij AZ verdiende hij in tweeënhalf seizoen een toptransfer naar Sevilla. Het was geen moment in zijn gedachten opgekomen dat hij daar na een half jaar ‘ja’ zou zeggen tegen een tijdelijke overstap naar Ajax. “Ik was geblesseerd in mijn eerste periode bij Sevilla. Dat maakte het moeilijk om in het team te komen. Ik had mezelf echter een jaar de tijd gegeven om te wennen aan de stad, aan de club en aan het voetbal in La Liga. Mijn geduld was ook zeker niet op, maar ik zie Ajax als een win-winsituatie.”

Ajax kan hem helpen fitter en sterker te worden, hij kan Ajax helpen in de strijd om drie prijzen te winnen. “Sevilla en Ajax spelen beide veel wedstrijden, maar anders dan bij Sevilla zijn de trainingen bij Ajax intensiever, vooral voor de spelers die minder aan bod komen in wedstrijden. Dat is voor mij erg belangrijk. Het niveau van Ajax is hoog, de manier van spelen en trainen passen bij mij. Ik moest in twee dagen beslissen en dit is mijn keuze.”

In het huurcontract met Ajax is geen optie tot koop opgenomen. Idrissi gaat na de zomer terug naar Sevilla. Hij woont nu in Amsterdam – dat deed hij overigens ook al als speler van AZ. “Dit is een uitgebalanceerde selectie. Een mix van jong en oud, tal van nationaliteiten, talentvol en ervaren. Een ploeg van winnaars ook, die met elkaar plezier willen maken. De sfeer is goed, er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Heeft ook te maken met de recente prestaties natuurlijk. Dat gaat altijd samen.”

“Ik moet integreren in deze groep, mezelf profileren. Ik wil het team supporten om prijzen te winnen. Ik zou blij en trots zijn als we kampioen worden en de beker winnen – en wie weet komen we ook ver in de Europa League.”

Intensieve trainingen

“Ik ben een aanvaller, een buitenspeler, maar ik heb ook als middenvelder gespeeld. Dat zie je terug in mijn spel. Ik probeer op drie fronten aanwezig te zijn: combinerend met andere spelers, met een individuele actie of door diepte te zoeken zonder bal. Ik houd van dominant spel, goed positioneren. Aanvallen maar ook zorgen dat je defensief goed staat als je de bal kwijt bent. Voetbal is als schaken. Ik kijk ook veel terug, om het spel te doorgronden. Fysiek heb ik als sporter mijn grenzen, maar in mijn hoofd kan ik me blijven ontwikkelen. Dat is óók de liefhebber in mij.”

Is hij tevreden bij Ajax, met zijn invalbeurten? “De trainingen hebben een flinke intensiteit. Ik kan me meten met goede voetballers, op een hoog niveau. In de minuten die ik mocht spelen, had ik meer rendement kunnen hebben. Mijn piek moet nog komen.”