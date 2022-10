Voetballer Marc Klok over rellen in Indonesië: ‘Niemand had dit zien aankomen’

Marc Klok. Beeld Status Pro Sport

Ook Marc Klok zag maandag de Indonesische kranten in de schappen liggen. ‘Onze voetbaltragedie’ kopte dagblad Koran Tempo over een van de grootste stadionrampen uit de geschiedenis op de voorpagina, gevolgd met een namenlijst van alle 125 doden, inclusief 32 kinderen tussen de 3 en 17 jaar oud.

“Naar omstandigheden gaat het goed met mij,” zegt de Amsterdamse voetballer die zich tot Indonesiër heeft laten naturaliseren en zelfs aanvoerder is van het nationale elftal. Sinds 2017 speelt hij in het Aziatische land. “Ik ben enorm geschrokken van deze tragedie.”

Klok, in het verleden actief voor onder andere Zeeburgia en FC Utrecht, lag al te slapen toen de rellen uitbraken na de derby tussen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya (2-3). Hij ging vroeg naar bed, want de volgende dag wachtte een belangrijke wedstrijd, die niet veel later werd geannuleerd. “De volgende ochtend stond mijn telefoon roodgloeiend.”

Vaker gevaar

Duizenden supporters bestormden na het duel het veld. Volgens ooggetuigen eisten de relschoppers na de beladen derby uitleg van het bestuur, voor deze eerste thuisnederlaag in 23 jaar. De politie zag geen andere mogelijkheid dan het inzetten van traangas waarna paniek uitbrak en fans uit het stadion probeerden te vluchten. In het gedrang kwamen tientallen mensen om door zuurstofgebrek. Nog eens zeker 323 anderen raakten gewond. Volgens officiële instanties kan het dodental verder oplopen.

“Tot op heden besef ik nog steeds niet hoe erg dit is,” zegt Klok, tegenwoordig spelend voor Persib Bandung op Java. “Het is vreselijk dat dit rond een voetbalwedstrijd kan gebeuren. Ik moet eerlijk bekennen dat hier rond derby’s vaker gevaar dreigt, maar dit had ik nooit zien aankomen. Niemand niet in Indonesië.”

Donatie voor nabestaanden

Klok hoopt dat de families worden ondersteund. De regering heeft inmiddels bekendgemaakt dat er aan alle nabestaanden 330 euro wordt gedoneerd. Volgens de Indonesische minister van Veiligheid wordt het bedrag binnen twee dagen uitgekeerd aan de families.

De politiechef van Malang is inmiddels ontslagen. Negen andere agenten zijn geschorst. De Indonesische minister van Veiligheid beloofde vandaag een onafhankelijk onderzoeksteam samen te stellen om uit te vinden wat er is gebeurd en om te helpen de aanstichters van de rellen te vinden. Ook riep hij de politie op om de verantwoordelijken voor de ongeregeldheden te identificeren en te straffen.

Klok gaat het land en de voetbalcompetitie niet verlaten. Hij voelt zich verbonden met het land en wordt in kranten geprezen als superster David Beckham in zijn beste dagen. “Hopelijk komen er snel maatregelen, want dit mag nooit meer gebeuren.”