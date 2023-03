‘Voetballer Hakimi van PSG aangeklaagd voor verkrachting’

Achraf Hakimi zou een jonge vrouw hebben verkracht in zijn huis in Parijs. Beeld ANP

Het vermeende slachtoffer, een vrouw van 24 jaar, meldde zich het afgelopen weekeinde bij de politie. Hakimi zou haar hebben verkracht in zijn huis in Boulogne-Billancourt, in een buitenwijk van Parijs. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Hakimi zou donderdag zijn gehoord door rechercheurs en vervolgens zijn aangeklaagd door een onderzoeksrechter en onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst.

‘Poging tot afpersing’

Hakimi is een vaste waarde in het nationale elftal van Marokko, waarmee hij op het WK verrassend de halve finale haalde. Daarin was Frankrijk te sterk.

‘We steunen onze speler en hebben vertrouwen in de werking van het gerecht,’ meldt Paris Saint-Germain. Volgens de advocaten van Hakimi gaat het om een ‘poging tot afpersing’. Zij ontkennen de beschuldigingen ‘ten stelligste’.

